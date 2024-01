Le forze di difesa aerea russe hanno distrutto sei missili antinave Neptune ucraini sul Mar Nero, ha riferito oggi il Ministero della Difesa.

“Il 6 gennaio 2024, verso le 17:00 ora di Mosca, sono stati bloccati i tentativi del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico utilizzando i missili antinave Neptune contro obiettivi sul territorio della Federazione Russa”, ha sottolineato il dipartimento.

Il Ministero della Difesa ha osservato che sei missili sono stati rilevati e abbattuti sulla parte nordoccidentale del Mar Nero.

Un precedente attacco si era verificato nella notte del 6 gennaio, l’esercito russo ha respinto con successo l’attacco aereo delle forze armate ucraine sulla Crimea.

“6 gennaio intorno alle 00:30, ora di Mosca. Il tentativo del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico utilizzando missili guidati da aerei contro obiettivi sul territorio della Federazione Russa è stato fermato.

Quattro missili ucraini sono stati intercettati e distrutti dai sistemi di difesa aerea in servizio sulla penisola di Crimea”, ha riferito il Ministero della Difesa.

I residenti locali hanno riferito di esplosioni nel cielo vicino alla città di Saki.

Difesa aerea russa in Crimea

Nota: Come era stato preannunciato la giunta di Kiev, per distogliere l’attenzione dai rovesci subiti dalle forze ucraine, sta puntando tutto sui missili da lunga gittata per colpire la Crimea o il territorio russo con attacchi terroristici, come quello avvenuto a Belgorod, su una zona residenziale. Il tentativo di Kiev è quello di convincere i suoi sponsor occidentali a fornire altre armi, attrezzature militari e denaro alla giunta ucraina in modo da poter rallentare l’offensiva russa. Sembra però che sia ormai troppo tardi e in occidente non ci sia più disponibilità ad inviare ancora aiuti miliardari a Kiev che finiscano poi nel calderone dei traffici sporchi degli oligarchi ucraini.

Fonte: Rusvesna.su

Traduzione: Sergei Leonov

Nota: Luciano Lago