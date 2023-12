Le forze ucraine hanno bombardato il centro della città russa di Belgorod. Ci sono vittime e feriti

Il governatore della provincia omonima ha osservato che l’attacco delle forze armate ucraine ha colpito un’area residenziale popolata della città di confine.

Questo sabato le forze armate ucraine hanno bombardato il centro della città di Belgorod, situata nella provincia omonima.

Il Ministero russo per le situazioni di emergenza ha riferito che 9 adulti e un bambino sono stati uccisi nell’attacco . Inoltre, 45 persone sono rimaste ferite, di cui 4 minorenni.

L’attacco è stato effettuato contro una zona residenziale.

❗️Nuevo ataque de Ucrania provoca incendios y daños en el centro de Bélgorod pic.twitter.com/LByf5rrud4 — Sepa Más (@Sepa_mass) December 30, 2023

Ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra la ciudad rusa de Bélgorod pic.twitter.com/9CtGxlR1uv — Sepa Más (@Sepa_mass) December 30, 2023

Intanto sui social network e sui canali Telegram locali si sono diffuse immagini e video che mostravano danni materiali dopo l’attentato e auto in fiamme.

Secondo quanto riferito, in città sono stati segnalati diversi incendi. Inoltre, i video registrati sulla scena mostrano una colonna di fumo nella piazza centrale di Belgorod, dove si trovano una pista di pattinaggio e le attrazioni natalizie.

Successivamente, il Ministero delle situazioni di emergenza ha osservato che tutti gli incendi causati dai bombardamenti erano stati spenti.

In seguito all’attacco, il Ministero russo per le situazioni di emergenza ha chiesto ai residenti della città di lasciare le loro case e spostarsi nei rifugi .

❗️ Difunden imágenes de los primeros momentos del bombardeo ucraniano en Bélgorod pic.twitter.com/ZyJayuNcU2 — Sepa Más (@Sepa_mass) December 30, 2023

Dos niños mueren tras un bombardeo ucraniano en el centro de la ciudad rusa de Bélgorod pic.twitter.com/9dx7UzHiFL — Sepa Más (@Sepa_mass) December 30, 2023

Il governatore della regione di confine Viacheslav Gladkov ha riferito che le sirene sono state attivate per avvisare della minaccia di un attacco missilistico.

Il presidente russo Vladimir Putin è stato informato dell’attacco a Belgorod, ha detto il portavoce presidenziale Dmitri Peskov. Il portavoce ha annunciato che, per ordine del presidente, un gruppo di medici, guidato dal ministro della Sanità, Mikhail Murashko, e una brigata del Ministero per le situazioni di emergenza si sono recati in città per fornire assistenza alle persone colpite.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania bombardearon este sábado el centro de la ciudad rusa de Bélgorod pic.twitter.com/CdT0QdB3g6 — Sepa Más (@Sepa_mass) December 30, 2023

Aggiornamento: Secondo gli ultimi dati aggiornati, cinque persone sono state uccise e 25 sono rimaste ferite a causa dei bombardamenti. Tuttavia, secondo informazioni provenienti da altre fonti, il numero delle vittime potrebbe salire a 13 persone.

Si parla inoltre di 57 vittime, tra cui 13 bambini. I residenti di Belgorod condividono attivamente sui social network video che mostrano estesi incendi in città. Inoltre, va notato che le forze armate ucraine stanno bombardando insediamenti come Shebekino e Urazovo.

Fonte: RT Actualidad

Traduzione : Luciano Lago