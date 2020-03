Le Forze Turche hanno Attaccato Le Posizioni Russe su Idlib

SIRIA – Alla fine del 3 marzo sono stati confermati gli attacchi dell’esercito turco nell’area in cui si trovava l’esercito russo nella città di Sarakib, nella parte orientale della provincia di Idlib. Il ministero della Difesa russo non ha parlato di questo, sebbene mercoledì mattina il suo rappresentante ufficiale, il maggiore generale Igor Konashenkov, abbia annunciato la fusione dei “posti di osservazione” turchi nella zona di de-escalation di Idlib con i gruppi terroristici che operano qui.

Nelle prime ore del 4 marzo, questi attacchi sono continuati mentre l’artiglieria turca lanciava un’altra serie di attacchi a Sarakib, dove unità di polizia militare russe erano state dispiegate il 2 marzo. Secondo fonti siriane, Ankara ha avvertito Mosca degli attacchi, tuttavia i bombardamenti sono stati lanciati anche prima che la polizia militare della Federazione Russa potesse lasciare la città.

Se i dati sugli attacchi nei luoghi delle forze armate russe saranno confermati, questo sarà un passo inequivocabilmente distruttivo da parte della leadership militare-politica turca il giorno prima della visita del presidente Recep Tayyip Erdogan a Mosca il 5 marzo e dei suoi colloqui con Vladimir Putin .

Le battaglie più intense dell’ultimo giorno si sono svolte nella parte orientale del fronte Idlib, in particolare nell’area di Sarakib, dove i militari turchi, insieme ai militanti dell’alleanza islamista “Khayyat Tahrir al-Sham” (HTS, il ruolo principale nella sua composizione è il gruppo terroristico “Jebhat” vietato in Russia Fatah al-Sham “, l’ex” Jebhat al-Nusra “) e il” Fronte di liberazione nazionale “(NFO) stanno cercando di riprendere il controllo della città. Il 2 marzo, le forze governative hanno riconquistato i sobborghi occidentali di Sarakib – Jubas e Trumba. I tentativi di attaccare il vicino villaggio di Neyrab, dove il gruppo turco-islamico sta concentrando le sue forze su questa sezione del fronte Idlib, non hanno avuto successo.

Vicino a Neurab, l’esercito siriano ha incontrato una forte resistenza da parte delle forze speciali turche; Missili e droni turchi sono stati sparati sulla regione di Trumb e su tutte le aree circostanti di Sarakib. I veicoli corazzati siriani sull’autostrada M-5 (Aleppo – Damasco) hanno subito questi attacchi. È possibile che nelle prossime 48 ore, prima dell’inizio dei negoziati tra Putin ed Erdogan, il comando turco cercherà di eseguire un’operazione offensiva su Sarakib.

Vertice Erdogan Putin a Mosca

Si sta svolgendo oggi l’incontro tra il presidente turco Erdogan ed il presidente russo Vladimir Putin. I due premier stanno cercando di risolvere la crisi siriana tenendo conto dell’aggravamento della situazione sulla zona di Idlib con gli ultimi scontri verificatisi fra le forze siriane/russe e quelle turche. All’ inizio delle conversazioni il premier russo ha ringraziato il turco per avere questi accettato l’invito a discutere della situazione. “Come sempre abbiamo qualche cosa di cui parlare e attualmente la situazione della zona ben conosciuta di Idlib in Siria è divenuta così grave che certamente richiede la nostra personale conversazione diretta”, ha detto Putin. Il premier russo ha fatto le sue personali condoglianza per la morte dei soldati turchi in Siria. “La morte è sempre una grande tragedia”, ha enfatizzato Putin. Sfortunatamente , come ti ho detto per telefono, nessuno , incluso le truppe siriane, conosceva la localizzazione di queste truppe, Nello stesso tempo anche le truppe siriane hanno sofferto forti perdite. Per questo noi dobbiamo parlare per evitare che si ripetano tali situazioni”, ha detto Putin.

I negoziati proseguono.

