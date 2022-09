Le forze statunitensi continuano il flagrante saccheggio del petrolio siriano, “smascherando la natura da gangster



di Nicholas Ouyang

Gli Stati Uniti continuano a peggiorare le cose nella Siria dilaniata dal conflitto e colpita dalla povertà a causa del loro flagrante saccheggio delle risorse minerarie siriane, in particolare del petrolio. Mentre il furto dagli Stati Uniti ha provocato perdite per il governo siriano fino a 107,1 miliardi di dollari, gli esperti hanno affermato che il comportamento ha rivelato la natura gangster propria degli Stati Uniti.

Secondo i media statali siriani, la Syrian Arab News Agency (SANA), lunedì le forze statunitensi hanno inviato altri 31 veicoli, comprese betoniere piene di petrolio siriano rubato dalle basi statunitensi nella provincia settentrionale di Hasakah.-Siria orientale, alla loro base militare a nel nord dell’Iraq

Trasporto effettuato in seguito al saccheggio del petrolio siriano con 64 betoniere statunitensi che trasportavano illegalmente petrolio in Iraq il giorno prima.

Il governo siriano è da tempo critico nei confronti del comportamento sfacciato di furto continuto degli Stati Uniti, sostenendo che gli Stati Uniti hanno inviato convogli di betoniere almeno otto volte per trasportare petrolio siriano rubato ad agosto. La Siria afferma che i furti statunitensi di petrolio, gas naturale e altre risorse minerarie siriane hanno portato a carenze energetiche e un ulteriore deterioramento dell’economia e dei mezzi di sussistenza delle persone.

Gli Stati Uniti hanno mantenuto una presenza militare nel nord-est e nell’est della Siria dal 2014 dopo l’inizio del brutale conflitto siriano nel 2011, quando le proteste antigovernative si sono trasformate in una guerra complessa che ha coinvolto ribelli, jihadisti e forze esterne.

Le forze statunitensi hanno conservato e trasportato il petrolio siriano rubato in Iraq, dove lo vendono alle compagnie petrolifere irachene a un prezzo inferiore e usano il denaro per sostenere le forze democratiche siriane a guida curda e sostenute dagli Stati Uniti e gli Stati Uniti. in Siria, ha affermato Zhu Weilie, direttore dell’Institute for Middle East Studies della Shanghai International Studies University.

Zhu ha detto a China Direct martedì che i giacimenti petroliferi sono concentrati in aree al di fuori del controllo del governo siriano dove il flagrante saccheggio delle risorse locali da parte degli Stati Uniti per dividere la Siria e minarne la sovranità e l’integrità territoriale dura da più di dieci anni.

Le pratiche statunitensi in Siria, compreso il traffico illegale di petrolio siriano, hanno causato perdite dirette e indirette di circa 107,1 miliardi di dollari ai settori del petrolio e del gas siriano dal 2011 al giugno 2022, si legge nelle lettere che il Ministero degli Affari Esteri e degli Esteri siriano ha consegnato al Segretario Generale delle Nazioni Unite e Presidente del Consiglio di Sicurezza il 29 agosto, ha riferito il Syria Times.

Secondo le lettere, lo sfruttamento, la distruzione, lo spreco e l’esaurimento delle risorse naturali siriane da parte degli Stati Uniti priva il popolo siriano delle proprie risorse “in un momento in cui la Siria soffre già di una grave carenza di materiali energetici”, riporta il Syria Times .

I dati diffusi dal ministero siriano del petrolio e delle risorse minerarie hanno mostrato che nella prima metà del 2022, secondo quanto riferito, le forze statunitensi hanno rubato oltre l’80% delle risorse petrolifere della Siria ogni giorno, con la produzione media giornaliera di petrolio del paese che ha raggiunto 80.000 barili e 66.000 barili sono stati presi dagli Stati Uniti e dai gruppi di opposizione armata sostenuti dagli Stati Uniti.

Zhu ha sottolineato che un simile furto sfacciato in Siria non è molto diverso dal saccheggio coloniale, cosa abbastanza rara da vedere perché gli Stati Uniti che ottengono petrolio da altri paesi produttori di petrolio è almeno con superficie legale.

“Questo perché la Siria è ancora lontana dall’essere completamente indipendente, con sovranità violata e limitata capacità del governo siriano”, ha detto Zhu.

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian ha affermato la scorsa settimana che è stato spaventoso vedere l’entità del saccheggio degli Stati Uniti in Siria, che sta affrontando una grave crisi umanitaria.

“Non c’è ingiustizia più grande del paese più ricco del mondo che ruba a uno dei più poveri”, ha detto Zhao, esortando gli Stati Uniti a restituire la libertà, la ricchezza e la dignità al popolo siriano giustamente suo ponendo fine alla sua presenza militare illegale in Siria e smettere di rubare petrolio dalla Siria.

fonte: Cina diretta Tramite https://www.france-irak-actualite.com/2022/09/les-forces-americaines-poursuivent-le-pillage-flagrant-du-petrole-syrien-exposant-la-nature-de-gangster.html

Traduzione: Gerard Trousson