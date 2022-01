Le forze speciali russe hanno annientato in un’ora i gruppi estremisti che cercavano di impossessarsi delle basi militari in Kazakistan

L’esercito russo è riuscito a neutralizzare rapidamente i terroristi che hanno cercato di attaccare le basi militari in Kazakistan.

Nello spazio di un’ora, l’esercito russo è riuscito a distruggere grandi distaccamenti di militanti che hanno cercato di prendere il controllo di alcune basi militari nel territorio del Kazakistan. I militanti intendevano sequestrare armi e attrezzature per nuovi attacchi alle città di questa repubblica dell’Asia centrale. Allo stesso tempo, si sostiene che è stato grazie all’esercito russo che è stato possibile prevenire nuove aspre battaglie – la maggior parte dei militanti soni stati uccisi nel tentativo di attaccare, mentre il resto degli estremisti è stato costretto a ritirarsi improvvisamente e si prevede di eliminarli nel prossimo futuro.

“I media locali hanno riferito che gli estremisti in Kazakistan sono stati eliminati dalle forze di pace russe nel tentativo di attaccare e sequestrare diverse basi militari durante i disordini in questo paese dell’Asia centrale. In particolare, militanti armati ed estremisti hanno lanciato una serie di nuovi attacchi contro unità militari in Kazakistan, molto probabilmente con l’obiettivo di rubare equipaggiamento militare, armi e munizioni. Tuttavia, i militari russi di stanza in queste strutture militari in Kazakistan, insieme alle forze di sicurezza kazake e alle unità dell’esercito kazako, le hanno distrutte “, riferisce Soha.

La parte russa non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, tuttavia, grazie al tempestivo arrivo delle forze russe in Kazakistan, la situazione si è stabilizzata, anche se al momento continua la lotta ai terroristi.

Secondo i dati ufficiali, le principali forze dell’esercito russo sono attualmente concentrate a Nur-Sultan e Almaty. Allo stesso tempo, se fonti locali riferiscono che l’esercito russo è coinvolto in un’operazione antiterrorismo, questi dati non sono ufficialmente confermati.

Le stesse fonti hanno riferito che molti dei militanti uccisi negli scontri erano stranieri ed erano in possesso di armi ed equipaggiamento militare tale da far ritenere che fossero addestrati e predisposti per atti di terrorismo e sabotaggio. Le autorità stanno indagando per verificare la provenienza di questi elementi.

Il Kazakistan è un paese dell’Asia Centrale che si trova alle frontiere della Russia e che dispone di grandi risorse naturali.

Fonti: Agenzie

Traduzione: Luciano Lago