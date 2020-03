Le forze siriane avanzano a Idlib e uccidono dozzine di terroristi e soldati turchi, mentre sono ancora sotto tiro dall’esercito turco

da Redazione

Le forze siriane hanno organizzato un agguato dalle parti settentrionali e occidentali della strategica città di Saraqib nella provincia di Idlib (nord-ovest) contro le forze turche e i terroristi del gruppo Al-Nusra Front (auto-disegnato Fath Al-Sham Front) e hanno ucciso “Un gran numero” di loro.

Domenica la catena iraniana Al-Alam ha pubblicato immagini esclusive che hanno registrato con le loro telecamere l’immagine dei corpi dei terroristi e delle truppe turche annientati durante i duri combattimenti di sabato.

L’ agenzia di stampa locale SANA , a sua volta, ha confermato i progressi dell’esercito siriano contro i gruppi violenti jihadisti, supportati da Ankara, nella campagna meridionale di Idlib, dove le forze siriane hanno risposto agli attacchi del Fronte di Al-Nusra contro di loro. A questo proposito, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha dichiarato lunedì che “nessuno avrebbe mai concordato che non ci sarebbero stati rappresaglie contro i terroristi, se avessero attaccato”.

La Russia sfida la Turchia e afferma che attaccare i terroristi a sostegno dell’esercito siriano nella provincia siriana di Idlib “non sorprende nessuno”, è un contrattacco.

Le forze siriane e i loro alleati lottano per recuperare parte del loro territorio che è ancora nelle mani degli estremisti, mentre ancora si trovano sotto il bombardamento delle forze turche.

Il ministero della Difesa turco ha confermato lo stesso giorno che i raid aerei hanno colpito più di 2100 bersagli delle forze siriane e dei loro alleati a Idlib e che l’operazione militare contro di loro continua.

La Turchia ha dispiegato un numero maggiore di forze a Idlib e nella vicina provincia di Aleppo, dove attacca aree residenziali e postazioni militari, a sostegno dei cosiddetti “ribelli siriani”, che sono supportati da fazioni terroristiche come l’alleanza Hayat Tahrir Al-Sham (HTS), guidato, a sua volta, dal Fronte Al-Nusra.

Per questo motivo il suo ruolo in Siria è giudicato come nefasto e la Turchia viene considerata dal governo siriano come il braccio armato dei terroristi della fratellanza Mussulmana di cui Erdogan si atteggia a supremo leader.

https://www.hispantv.com/noticias/siria/450304/guerra-idlib-turquia

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: L.Lago