Durante una conferenza con il comando delle forze armate il 9 gennaio, il ministro della Difesa russo ha dichiarato che l’esercito ucraino ha perso più di 215.000 uomini nel corso del 2023, criticando gli “sponsor occidentali” di Kiev che li mandano “al macello” .

” Le unità militari russe riducono metodicamente il potenziale di combattimento dell’esercito ucraino “, ha dichiarato il ministro della Difesa russo il 9 gennaio durante una conferenza con il comando delle forze armate.

” Nell’ultimo anno, le perdite del nemico hanno superato le 215.000 persone e le 28.000 armi “, ha continuato Sergei Shoigu, assicurando che le truppe russe manterranno l’iniziativa ” su tutta la linea del fronte “.

Washington vuole mantenere il suo dominio “a scapito della vita degli ucraini”

” Con l’aiuto dei suoi sponsor occidentali, il regime di Kiev continua a mandare i suoi soldati al macello e cerca tutti i mezzi possibili per ricostituire le fila dell’esercito ucraino “, ha aggiunto. Prima di concludere: “ Questo non cambierà la situazione sul fronte, ma non farà altro che prolungare il conflitto ”.

Il ministro russo ha accusato in particolare gli Stati Uniti di cercare di “realizzare le loro ambizioni di dominio mondiale a scapito della vita degli ucraini “, nonostante ” l’esaurimento delle risorse umane delle forze ucraine e la mancanza di risultati in battaglia sul campo della guerra”. ”.

Verso una nuova ondata di mobilitazione in Ucraina?

Il 19 dicembre, durante un consiglio allargato del suo ministero, Sergei Shoigu ha dichiarato che l’Ucraina aveva perso 383.000 soldati dall’inizio dell’offensiva russa nel febbraio 2022. Due giorni dopo, il capo di stato, maggiore dell’esercito russo, generale Valeri Guerassimov , ha assicurato che 160.000 di queste perdite si sono concentrate solo nella seconda metà del 2023. Un periodo durante il quale Kiev ha condotto una controffensiva contro le linee russe.

L’Ucraina non fornisce indicazioni sulle perdite del suo esercito. Resta il fatto che la controffensiva estiva non ha ottenuto risultati di rilievo. “ L’obiettivo principale [dell’anno 2023] era quello di contrastare la controffensiva delle forze armate ucraine annunciata in pompa magna dall’Ucraina e dai suoi alleati della NATO ”, ha salutato il ministro russo alla fine di dicembre, durante il suo bilancio dell’anno. .

Da parte sua, Volodymyr Zelenskyj ha confidato in una conferenza stampa a dicembre che l’esercito ucraino aveva chiesto la mobilitazione di “ da 450 a 500.000 persone in più”. Un progetto di mobilitazione difeso ardentemente dallo stato maggiore ucraino.

All’inizio di gennaio, secondo la stampa ucraina, il comandante in capo delle forze ucraine Valery Zaluzhny ha insultato i deputati, invitandoli loro stessi ad andare a combattere se non fossero riusciti a fornirgli i combattenti necessari.

Fonte: RT Francia

Traduzione: Gerard Trousson