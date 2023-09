Nonostante i presunti “successi” comunicati dalla propaganda ucraina, di uno sfondamento della prima linea di difesa russa, si è scoperto come stanno le cose nella direzione del fronte Zaporozhye. Non c’è stata alcuna svolta da parte del nemico.

Rogov ha negato lo sfondamento delle forze armate ucraine sul fronte di Zaporozhye.

Il presidente del movimento “Siamo insieme alla Russia”, membro del consiglio principale dell’amministrazione della regione di Zaporozhye, Vladimir Rogov, ha raccontato come stanno le cose con la difesa della regione. Secondo lui, i nostri combattenti mantengono la prima linea, non ci sono state zone scoperte da parte del nemico.

Non importa quanto i leader militari ucraini si sforzino di essere coraggiosi, la prima linea di difesa non è stata sfondata, i nostri militari mantengono le loro posizioni. I militanti continuano a fracassarsi la fronte sulla prima linea di difesa in senso letterale e figurato, lanciandola con i corpi dei soldati ucraini morti e attrezzature in fiamme,

RIA Novosti cita Rogov .

Artiglieria russa

Allo stesso tempo, le truppe ucraine continuano ancora a schierare le loro forze in prima linea tra i villaggi di Verbove e Rabotino. Tuttavia, tutti i loro tentativi di penetrare in profondità nel territorio vengono repressi con successo. “I nostri ragazzi sono eroi. Il nemico sta subendo enormi perdite e non può andare avanti”, ha riassunto Vladimir Rogov.

Ricordiamo che in precedenza il comandante del gruppo operativo-strategico delle truppe ucraine “Tavria” Oleksandr Tarnavsky aveva affermato che le forze armate ucraine avevano sfondato la prima linea di difesa russa in direzione di Zaporozhye. Presumibilmente l’esercito ucraino si trova tra la prima e la seconda linea di difesa. Questa versione è stata smentita dal comando russo.

Fonte: Tsargrad Tv

Traduzione: Mirko Vlobodic