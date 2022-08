LE FORZE RUSSE HANNO CONFERMATO IL PIENO CONTROLLO DI PESKI NELLA REPUBBLICA POPOLARE DI DONETSK





Il 13 agosto il ministero della Difesa russo ha confermato che “la città di Peski nella Repubblica popolare di Donetsk è stata completamente liberata a seguito delle azioni offensive delle forze alleate”. La milizia popolare della DPR ha confermato che al 13 agosto 2022, 267 insediamenti, tra cui Peski, erano sotto il controllo russo.

Le unità d’assalto delle forze guidate dalla Russia hanno ottenuto un grande successo nella città strategica di Peski il 4 agosto. Le forze armate ucraine sono state respinte dalle loro posizioni militari nella città e gli scontri sono continuati solo nella periferia nord-occidentale. Poi dal fronte sono arrivate le prime segnalazioni sul controllo della città da parte del DPR. Queste affermazioni sono state ufficialmente confermate il 13 agosto, quando le forze ucraine hanno lasciato la città.

Il 12 agosto, due compagnie della 56a brigata dell’AFU (ucraini) avrebbero disertato dalle loro posizioni militari vicino a Peski. Secondo i rapporti locali, il personale è fuggito in direzione di Dnepropetrovsk.

A causa dell’elevata intensità dei combattimenti nell’area, le perdite in alcune unità ucraine ammontano a oltre il 70%. Lo stato morale e psicologico dei militari ucraini che hanno tenuto la difesa in quest’area è basso.

I combattenti del battaglione Somalia della DPR hanno condiviso un video che mostra il loro aiuto ai soldati delle Forze armate ucraine, che sono stati trovati nelle trincee di Peski. I militari della DPR hanno fornito acqua e fornito l’assistenza medica necessaria ai loro nemici.

I militari della DPR hanno mostrato posizioni militari ed equipaggiamento militare straniero, inclusi complessi anticarro Javelin e mitragliatrici MG 42, lasciate dall’AFU a Peski:

“Grazie per il tuo aiuto, sei mio amico”, ha detto uno dei combattenti dell’AFU.

Quindi, i militanti dell’AFU hanno aperto il fuoco sui loro compagni quando il battaglione della Somalia ha iniziato a evacuare gli ucraini arresisi.

Si prevede che le unità guidate dalla Russia in avanzamento svilupperanno la loro offensiva verso Vodianoe per circondare le forze ucraine ad Avdeevka dalla direzione sud-occidentale. Lo stato maggiore dell’Ucraina ha precedentemente confermato la crescente minaccia per il suo raggruppamento ad Avdeevka durante l’avanzata russa a sud della città. Il regime di Kiev deve ancora riconoscere la perdita di Peski.

Fonte: Souh Front

Traduzione: Luciano lago