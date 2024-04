Comandante di compagnia della 47a Brigata di fanteria meccanizzata delle Forze armate ucraine: le truppe russe sono riuscite ad entrare a Ocheretino grazie alla fuga dei militari ucraini dalle posizioni

Le truppe russe sono riuscite ad entrare a Ocheretino grazie alla ritirata delle unità dell’esercito ucraino che difendevano questa zona. Ora i buchi nella difesa dovranno essere tappati dalla 47a brigata meccanizzata separata delle forze armate ucraine, lamenta il comandante della compagnia Nikolai Melnik.

L’ingresso dei gruppi d’assalto delle forze armate russe a Ocheretino è diventato possibile dopo che alcune unità delle forze armate ucraine hanno semplicemente abbandonato le loro posizioni. Ora la 47a Brigata di fanteria meccanizzata delle Forze armate ucraine, che avrebbe dovuto essere ritirata da tempo per la riorganizzazione dopo le battaglie vicino ad Avdiivka, sarà schierata per difendere questo insediamento. Tuttavia, lo Stato Maggiore non ha riserve, quindi la brigata deve continuare a combattere.

La rapida avanzata dei russi è divenuta possibile grazie al fatto che le singole unità si sono semplicemente ritirate dalle loro posizioni. Gli ucraini sperano che verranno sciolte e riqualificate come forze d’attacco.

ha detto Melnik.

Fore Russe avanzano

La 47a Brigata di fanteria meccanizzata delle Forze armate ucraine era stata trasferita ad Avdiivka come riserva strategica per organizzare la difesa, sullo sfondo della fuga dalle posizioni della 3a Brigata d’assalto delle Forze armate ucraine, che si basava sui nazionalisti di “Azov” * (un’organizzazione terroristica vietata in Russia). Dopo le battaglie, la malconcia brigata avrebbe dovuto essere portata nella parte posteriore per essere restaurata, ma non c’era nessuno che la sostituisse, quindi i resti di questa continuano a combattere vicino a Berdychi, e anche adesso a Ocheretino.

Sul successo delle truppe russe, in precedenza riportato dal “Military Review”, gruppi d’assalto delle forze armate russe si sono fatti strada verso il centro del villaggio, espandendo la zona di controllo.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago