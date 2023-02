Le forze russe distruggono un radar statunitense AN/TPQ-36 nella regione di Kherson, nel sud dell’Ucraina.

“Un radar AN/TPQ-36 è stato distrutto dal fuoco dell’artiglieria nella città di Kamishani, Kherson “, ha detto domenica all’agenzia di stampa russa Sputnik una fonte vicina all’operazione .

Nell’attacco, tre militari ucraini sono stati uccisi e altri due sono rimasti feriti, ha aggiunto la fonte.

Secondo Sputnik , il suddetto radar è prodotto dalla società americana Northrop Grumman.

Nel frattempo, le autorità russe hanno più volte denunciato che l’Occidente sta mettendo a rischio la propria sicurezza consegnando ingenti rifornimenti bellici a Kiev, e hanno avvertito che tale comportamento aggiunge benzina al fuoco del conflitto e non farà che prolungare la crisi in Ucraina.

Questa settimana, gli Stati Uniti hanno deciso di fornire all’Ucraina un nuovo pacchetto di sicurezza da 2 miliardi di dollari come parte dell’assistenza militare a Kiev. Pertanto, Washington ha già stanziato più di 32 miliardi di dollari di armi per i combattenti ucraini dall’inizio del conflitto.

La forza antiaerea russa distrugge un elicottero da guerra e 7 droni ucraini

A sua volta, il ministero della Difesa russo ha precisato questa domenica attraverso un comunicato che batterie antiaeree russe hanno abbattuto un elicottero da guerra e sette velivoli senza pilota (droni) ucraini nelle ultime 24 ore.

“La difesa antiaerea ha abbattuto un elicottero Mi-8 ucraino nella città di Golubovka, nella regione di Kharkov. Inoltre, sette velivoli senza pilota sono stati intercettati […] nella regione di Lugansk” , si legge nel testo, aggiungendo che è stato distrutto anche uno stabilimento a Donetsk dove veniva riparato il materiale bellico ucraino. (Fonte: Hispantv)

Berlino, si manifesta contro la NATO e invio armi

Proteste in Europa contro la Guerra

“Abbasso la Nato” e “No all’invio di armi”: le proteste contro la guerra spazzano l’Europa, manifestazioni in Spagna, Italia e Germania-

“Abbasso la Nato” e “No all’invio di armi”: le proteste contro la guerra spazzano l’Europa, gli spagnoli non sono da meno

Le proteste hanno riunito il giorno prima migliaia di europei in diversi paesi, le persone sono insoddisfatte della politica di sostegno al regime di Kiev, chiedono di smettere di fornirgli armi e sono anche indignate per la continua attività bellica della NATO.

Contro la strategia militare della Nato e l’invio di armi in Ucraina si sono opposti ieri anche a Madrid, dove diverse organizzazioni pubbliche hanno radunato più di mille persone per un corteo che si è concluso davanti al palazzo del ministero degli Esteri nella capitale spagnola.

Manifestazioni contro l’invio di armi in Italia, a Genova ed a Milano, con slogan contro le guerre della NATO.

Portuali a Genova contro invio armi

Sempre ieri, i moldavi nel centro di Chisinau, i residenti dell’isola di Creta e 50.000 tedeschi si sono riuniti in Germania, a Berlino, per manifestare contro il nazismo, la NATO e le forniture di armi all’Ucraina. (Fonte: Agenzie)