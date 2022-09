Le forze israeliane uccidono quattro palestinesi e ne feriscono altre decine nel raid di Jenin





Quattro palestinesi , compreso il fratello di un uomo accusato di un attacco mortale a Tel Aviv all’inizio di quest’anno, sono stati uccisi mercoledì durante un raid israeliano nel campo profughi di Jenin nella Cisgiordania occupata.

Il ministero della salute palestinese ha registrato quattro morti durante il raid a Jenin, tra cui Abed Khazem, fratello di Raad Khazem, nominato da Israele come l’assassino di tre israeliani in una sparatoria a Tel Aviv il 7 aprile.

Il ministero ha affermato che anche 44 palestinesi sono stati feriti da fuoco vivo durante il raid.

In precedenza, l’esercito israeliano aveva affermato che le sue truppe avevano ucciso a colpi di arma da fuoco “due sospetti coinvolti in una serie di recenti attentati”, confermando Abed come uno degli uomini uccisi.

Fonti palestinesi hanno riferito a Middle East Eye che l’Autorità Palestinese aveva comunicato con figure politiche a Jenin di aver ricevuto da Israele un elenco di 74 palestinesi ricercati dall’esercito israeliano, alcuni dei quali sono su una lista di uccisioni.

Il direttore dell’ospedale governativo di Jenin, Wissam Abu Bakr, ha detto a MEE che due corpi delle persone uccise sono arrivati ​​in ospedale, mentre gli altri sono stati inviati all’ospedale Ibn Sina.

L’ospedale di Jenin ha ricevuto anche tre feriti, le cui condizioni sono state descritte come gravi ma in condizioni stabili. Bakr ha aggiunto che il defunto è morto per essere stato colpito da proiettili diretti alla parte superiore del corpo.

Il ministero della salute palestinese ha detto che Abed e Mohammad Mahmoud Elwaneh sono stati uccisi in una casa che era sotto assedio e bombardata dall’esercito.

Ahmad Nathmi Alawneh, 24 anni, sarebbe stato colpito alla testa e ucciso durante gli scontri di strada con i soldati. Era un ufficiale del servizio di intelligence militare dell’Autorità palestinese.

La quarta persona uccisa è stata identificata come Mohammad Abu Naaseh.

Fonti della sicurezza hanno detto a MEE che una grande forza di truppe israeliane aveva fatto irruzione a Jenin e al suo campo profughi, sparando in tutte le direzioni e sparando lacrimogeni, prima di circondare e bombardare una casa che appartiene a Fathi Khazem, padre di Raad e Abed. Le forze israeliane inseguivano Abed e Fathi da mesi.

Palestinesi prendono parte al funerale di due uomini uccisi in un raid israeliano al campo profughi di Jenin, il 28 settembre 2022 (agenzia di stampa Wafa)

‘La resistenza continua’

Mercoledì l’esercito israeliano ha schierato una grande forza nel campo di Jenin, contando circa 20 jeep militari e un bulldozer, oltre a cecchini sui tetti degli edifici.

Un certo numero di palestinesi nel campo profughi ha affrontato le forze israeliane con pietre e molotov fatte in casa.

Atta Abu Rumaila, un leader del movimento Fatah nel campo di Jenin, ha detto a MEE che l’esercito israeliano ha circondato e bombardato la casa della famiglia Khazem, prima di uccidere Abed ed Elwaneh.

Ha aggiunto che il campo “sta assistendo a uno stato di intensa rabbia”, poiché piange i quattro palestinesi uccisi oggi.

“La resistenza continua e diventa sempre più forte nel campo di Jenin e si estende alla città e alle sue campagne”, ha detto a MEE.

“L’occupazione israeliana possiede tutte le capacità militari, ma non possiede la volontà del campo di Jenin e della sua gente. Il campo non è stato sconfitto nell’Intifada di Al-Aqsa nel 2022, non è stato sconfitto nemmeno oggi”.

Fonte: https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-jenin-raid-kill

Traduzione: Luciano Lago