Le forze israeliane subiscono perdite nella striscia di Gaza

I combattenti della resistenza palestinese riferiscono di aver ucciso 7 forze israeliane durante le loro operazioni militari in varie parti della Striscia di Gaza.

Con un comunicato diffuso venerdì, le Brigate Ezzedin Al-Qasam, braccio armato del Movimento di Resistenza Islamico Palestinese (HAMAS), hanno annunciato di aver attaccato con armi da fuoco un quartier generale dell’esercito del regime israeliano a est della città di Beit Hanun, nel nord della Striscia di Gaza.

Allo stesso modo, i combattenti di Hamas hanno ucciso a bruciapelo un gruppo di 6 soldati israeliani in un’imboscata in un edificio a Khan Younis, nel sud dell’enclave costiera.

Altri tre soldati israeliani uccisi a Gaza, il bilancio ufficiale delle vittime sale a 582.

Inoltre, Hamas ha riferito della morte di un altro soldato israeliano nella parte orientale di Beit Hanun in un’altra operazione.

Dall’inizio degli attacchi israeliani alla Striscia di Gaza, i combattenti di Hamas hanno effettuato innumerevoli operazioni contro le posizioni israeliane e hanno inferto pesanti colpi all’esercito del regime.

Hamas riferisce di aver distrutto in totale 720 veicoli militari israeliani a Gaza.

Il rapporto rivela che il 10% delle vittime dell’esercito israeliano a Gaza provengono dagli Stati Uniti

Il regime israeliano, sponsorizzato dagli Stati Uniti, ha scatenato una guerra genocida contro i palestinesi nell’enclave costiera il 7 ottobre come vendetta per la sua sconfitta senza precedenti nell’operazione palestinese “Al-Aqsa Storm” e finora ha ucciso almeno 30.800 palestinesi, la maggior parte dei quali bambini e donne.

Nota: Una punizione collettiva inflitta alla popolazione civile che è stata condannata dall’ONU e che ha sollevato una ondata di indignazione internazionale.

Fonte: Hispan TV

Traduzine e nota: Luciano Lago