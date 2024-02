Le forze irachene attaccano la base americana nel giacimento petrolifero siriano

Le forze popolari di resistenza irachene hanno attaccato una base militare americana in Siria con droni, in risposta al sostegno degli Stati Uniti al genocidio israeliano a Gaza.

“I combattenti della Resistenza Islamica in Iraq hanno attaccato domenica (…) la base di occupazione americana nel giacimento petrolifero di Al-Omar” nella provincia siriana di Deir Ezzor (est), ha riferito in un comunicato la Resistenza Islamica in Iraq.

Inoltre, ha assicurato che i combattenti iracheni continueranno a “distruggere le roccaforti nemiche” in risposta ai massacri commessi da Israele contro i civili palestinesi, compresi bambini, donne e anziani, nella Striscia di Gaza.

Dal 7 ottobre, le forze della Resistenza Irachena hanno effettuato numerosi attacchi contro installazioni militari sotto il controllo americano, sia in Iraq che in Siria. Queste azioni sono avvenute in un contesto di crescenti sentimenti antiamericani nella regione, motivati ​​dal sostegno di Washington all’indiscriminata aggressione militare israeliana a Gaza.

Combattenti della Kata’ib Hezbollah

Nota: Gli Stati Uniti si illudono di fermare l’attacco alle loro basi di occupazione con i bombardamenti sul territorio di Iraq e Siria ma, al contrario, le loro azioni aggressive stanno creando un fronte di resistenza ancora più allargato e compatto che vuole il ritiro della forze di occupazione americane e non darà tregua fino a che l’ultimo soldato USA non avrà abbandonato la regione, questo il messaggio di un portavoce del movimento Kata’ib Hezbollah dell’Iraq.

Fonte: Hezbollah

Traduzione: Luciano Lago