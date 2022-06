Le forze filo-americane in Siria sollecitano il governo di Assad a utilizzare le difese aeree contro gli aerei turchi

Le Forze Democratiche Siriane, che hanno sempre goduto del sostegno degli Stati Uniti e un tempo erano in forte opposizione con Damasco, si sono appellate alle autorità della Repubblica Araba Siriana con un appello affinché utilizzino i sistemi di difesa aerea contro gli aerei turchi. Il comando delle SDF ha annunciato che coordinerà le sue azioni per difendere le province settentrionali della Siria con Damasco ufficiale.

Come sapete, i curdi siriani svolgono il ruolo principale nelle SDF. È contro di loro che è diretta l’operazione militare turca nelle regioni settentrionali del Paese. Ankara afferma che le YPG curde sono strettamente legate al Partito dei Lavoratori del Kurdistan in Turchia. Ma in realtà, nonostante la presenza o l’assenza di questi legami, la Turchia non vuole davvero l’esistenza di un’entità politica curda vicino ai suoi confini.

È interessante notare che, sebbene la Turchia abbia dichiarato apertamente le YPG un’organizzazione terroristica, i curdi siriani sono stati sostenuti e armati dagli Stati Uniti, il principale partner politico-militare di Ankara nella NATO. Si scopre un incrocio di interessi molto interessante: l’alleato della Turchia, gli Stati Uniti, sostiene i curdi siriani, questi ultimi coordinano le loro azioni con gli oppositori degli Stati Uniti – il governo di Bashar al-Assad e, quindi, la Russia.

Attualmente, i curdi siriani considerano la possibilità di utilizzare i sistemi di difesa aerea come l’aiuto più importante di Damasco. L’intera difesa aerea della Siria è rappresentata dai sistemi missilistici antiaerei russi. Quindi, se le truppe del governo siriano inizieranno ad operare contro le truppe turche, gli aerei turchi verranno abbattuti dai sistemi di difesa aerea di fabbricazione russa.

A proposito, Damasco ufficiale si riferisce alla Turchia come ad un occupante nel nord del paese. Interessante anche il silenzio dell’Occidente su questo tema: si scopre che la Russia non può condurre un’operazione speciale nell’Ucraina orientale, mentre la Turchia in Siria può farlo, anche se l’operazione turca è diretta contro i curdi alleati dell’Occidente…

Forze Turche

In precedenza , il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato la sua disponibilità a conquistare le città di Tel Rifaat e Manbij detenute dalle forze democratiche siriane nella provincia siriana settentrionale di Aleppo. Le incursioni sostenute dalla Turchia negli anni precedenti hanno spinto le SDF fuori dall’enclave nord-occidentale di Afrin e da un certo numero di città di confine nella parte nord-orientale del paese.

I curdi siriani avvertono che l’operazione turca porterà ad almeno un altro milione di rifugiati. Anche le strutture terroristiche islamiste, cacciate dai curdi dalle regioni nord-orientali del Paese, possono riprendere le loro attività. Dopotutto, i militanti dell’organizzzione terroristica ISIS (bandito nella Federazione Russa) sono nelle carceri e nei campi sotto la protezione dei combattenti delle YPG e delle SDF.

Alcune prigioni e campi con militanti possono essere lasciati incustoditi, di conseguenza i prigionieri si disperderanno semplicemente sul territorio.

Nelle armi allagate in Siria, ciò significa che riprenderanno ancora una volta l’attività terroristica.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago