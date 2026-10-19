Le forze di Sana’a rivendicano l’attacco missilistico balistico contro un campo di addestramento filo-saudita. Decine di morti e feriti.

Decine di rinforzi nemici sauditi, tra cui ufficiali sauditi, sono rimasti uccisi e feriti in un attacco missilistico lanciato dalle forze armate contro il campo di Al-Alam nel governatorato di Shabwa, nel sud-est dello Yemen, ha dichiarato il generale Yahia Saree, portavoce delle forze yemenite a Sana’a.

In una dichiarazione, ha specificato che il campo era gestito da ufficiali sauditi nelle regioni orientali.

L’attacco è stato confermato dalle autorità filo-saudite di Shabwa, che hanno riferito di “53 reclute uccise e altre 200 ferite in un attacco missilistico contro il centro di addestramento del martire Ahmad al-Suleimani”. Hanno affermato che il campo è stato colpito “da tre missili lanciati dagli Houthi”.

Saree ha nuovamente lanciato un monito agli yemeniti, invitandoli a dissuadersi dall’unirsi alle fazioni filo-saudite, affermando che “vengono ingannati e indotti a rispondere alle chiamate del nemico saudita, che li ha attirati in trappole mortali con denaro sporco, per sacrificarli al posto dei suoi soldati, senza alcun riguardo per le loro vite”.

Secondo l’AFP, che cita una fonte militare ad Aden, l’esercito teme che questi attacchi siano il preludio a una nuova offensiva di terra, dopo la rapida conquista, avvenuta a settembre, da parte delle forze di Sana’a della città portuale di Mokha e di diverse altre località sulla costa del Mar Rosso, nonché dello strategico stretto di Bab el-Mandeb.

Secondo questa fonte, che ha chiesto di rimanere anonima, le forze di Sana’a hanno interrotto domenica una strada che collegava Chabwa, controllata dal governo filo-saudita, alla provincia di al-Bayda (centrale), controllata da Sana’a.

Da parte loro, le forze filo-saudite hanno riferito di aver effettuato attacchi contro le forze di Sana’a su diversi fronti a sud di Taiz.

Il generale Saree ha riferito di 110 raid sauditi condotti nelle ultime 24 ore contro diversi governatorati, tra cui Saada, dove si sono registrati 33 morti.

Inoltre, ha riferito di “un’operazione contro sei gruppi di forze nemiche saudite nelle aree di Al-Saqiya e Ras Al-Ara nel governatorato di Lahij, con l’impiego di sei missili balistici”, affermando che “ha provocato decine di morti e feriti e la distruzione di diversi veicoli”. Le autorità di Lahij non hanno commentato questa dichiarazione.

I media militari yemeniti, una piattaforma di comunicazione per le forze di Sana’a, hanno trasmesso lunedì immagini di attacchi contro fazioni filo-saudite nel deserto del governatorato di al-Jawf, a nord-est di Sana’a.

Le immagini mostrano veicoli presi di mira da lontano con missili anticarro Kornet, secondo quanto riportato dall’emittente televisiva yemenita al-Masirah, che ha sede vicino a Sana’a.

Fonte: Varie

Traduzione: Fadi Haddad