Le Forze di Occupazione USA in Siria schierano altre decine di veicoli da combattimento Bradley : rapporto

da Redazione

La coalizione guidata dagli Stati Uniti prevede di schierare veicoli da combattimento Bradley nel nord-est della Siria per proteggere le proprie truppe, ha detto venerdì in un comunicato stampa il portavoce della Combined Joint Task Force-Operation Inherent Resolve (CJTF-OIR) Col.

Funzionari della difesa degli Stati Uniti hanno detto a NBC News che il dispiegamento ha lo scopo di proiettare una dimostrazione di forza per scoraggiare le truppe russe dall’attraversare nel territorio controllato dalla coalizione. Il rapporto afferma che sei veicoli da combattimento Bradley e quasi 100 elementi ulteriori di truppe statunitensi saranno dispiegati nel nord-est della Siria per un dispiegamento di 90 giorni.

Convoglio USA in Siria

“Il CJTF-OIR prevede di posizionare i mezzi di fanteria meccanizzata, inclusi i veicoli da combattimento Bradley, in Siria per garantire la protezione delle forze della coalizione e preservare la loro libertà di movimento in modo che possano continuare le operazioni di sconfitta del Daesh * in sicurezza”, ha detto Marotto nel comunicato.

L’esercito americano ha detto che un veicolo russo il 25 agosto ha colpito un veicolo della coalizione nel nord-est della Siria. Il Centro russo per la riconciliazione siriana ha affermato che la pattuglia della polizia militare russa in Siria ha preso tutte le misure possibili per prevenire un incidente con le forze armate statunitensi.

Il ministero della Difesa russo ha riferito che le informazioni sul percorso, la forza e il fatto che la pattuglia russa sarebbe stata accompagnata da un elicottero d’attacco sono state tutte inviate alle forze armate statunitensi in conformità con gli accordi bilaterali tra i due paesi.

Nota: Le truppe USA sono in Siria illegalmente senza alcune mandato delle Nazioni Unite e senza alcuna autorizzazione del governo di Damasco. Ergo sono truppe di occupazione il cui vero obiettivo è quello di contrastare il controllo governativo sualla zona nord est della Siria e favorire l’attività di terroristi e sabotatori contro le istituzioni del governo siriano.

Fonte: Al Masdar News

Traduzione e nota: Luciano Lago