LE FORZE DI KIEV HANNO UTILIZZATO MISSILI BRITANNICI NEL RECENTE ATTACCO ALLA CENTRALE NUCLEARE DI ZAPORIZHZHIA





Le forze di Kiev hanno utilizzato un missile Brimstone di fabbricazione britannica in uno dei loro recenti attacchi alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, attualmente detenuta dall’esercito russo.

Il 12 agosto, fonti russe hanno condiviso foto che mostravano i resti del missile senza chiarire in quale attacco fosse stato utilizzato. Le forze di Kiev hanno attaccato la centrale nucleare in diverse occasioni questa settimana. Fortunatamente, nessuno degli attacchi ha portato a incendi ai reattori e non sono state segnalate vittime.

Il Regno Unito ha fornito alle forze di Kiev centinaia di missili Brimstone lanciati a terra dopo l’inizio dell’operazione militare speciale russa in Ucraina. I missili Brimstone forniti alle forze di Kiev erano della prima generazione che utilizza un cercatore radar attivo a onde millimetriche e un sistema di navigazione inerziale.

La portata massima della versione lanciata da terra del Brimstone è sconosciuta, ma la versione lanciata dall’aria può colpire obiettivi a più di 20 chilometri di distanza. Il missile è armato con una testata di carica a forma di tandem da 6,3 chilogrammi.

I media mainstream hanno accusato l’esercito russo per i recenti attacchi alla centrale nucleare russa di Zaporizhzhia, nonostante la presenza di forti prove che confermano la responsabilità di Kiev come i resti del missile Brimstone. La Russia descrive le azioni del regime di Kiev come “terrorismo nucleare”.

Missili UK forniti all’Ucraina

Vale la pena notare che questa non è stata la prima volta che le forze di Kiev hanno attaccato la centrale nucleare con armi fornite dagli stati della NATO. Negli ultimi mesi, l’impianto è stato attaccato più di una volta con munizioni vaganti polacche Warmate. Kiev si è presa con orgoglio la responsabilità degli attacchi e ha persino condiviso filmati di alcuni di essi.

Tuttavia non è un mistero che ll bombardamento è diretto e coordinato dagli addetti statunitensi e britannici che supportanno le forze ucraine con le armi fornite dalla NATO.

Il bombardamento della centrale nucleare che si trova sotto il controllo delle forze russe, in caso di danno ai reattori o alle strutture chiave dell’impianto, provocherebbe un disastro nucleare, come avvertono gli esperti, con una contaminazione del territorio in un raggio di oltre 1000 Km. circa, inclusa la penisola di Crimea.

Questa potrebbe considerarsi come una minaccia ed un attacco nucleare al territorio della Federazione Russa. Come specificato dall’esperto Alexei Leonkhov, l’attuale dottrina della Federazione Russa prevede di rispondere simmetricamente a tale minaccia con una reazione nucleare diretta dalla Russia.

Per questo Washington e Londra dovrebbbero assicurarsi che la centrale non subisca tali attacchi poichè, in caso contrario, avrebbero pochi minuti di tempo, 5 Londra e 15 minuti Washigton, per ricevere i missili nucleari ipersonici Vangard lanciati in rappresaglia da parte della Russia.

Questo lo dice un esperto, Alexei Leonkhov che si trova in contatto diretto con il Cremlino.

In questo momento le forze russe stanno mantenendo una difesa di protezione della centrale ma non è dato sapere se continueranno gli attacchi ucraini, nonostante le avvertenze che sono state date dal comando russo e il monito dell’ONU di procedere ad un perimetro di sicurezza nell’area della centrale.

L’attacco all’impianto di questa mattina è stato insperato e il rischio di produrre qualsiasi danno alla centrale o ai siti di magazzinaggio del materiale fissile potrebbe avere delle conseguenze fatali che al momento non ci sono state ma che non si possono escludere nel prossimo futuro.

Chi ha interesse ad un conflitto nucleare nell’Est dell’Europa? Questo l’interrogativo di queste ore convulse.

Fonti: South Front – Top War

Traduzione: Luciano Lago