LE FORZE DI ERDOGAN HANNO RICONQUISTATO NAYRAB, MA HANNO PERSO UN’ALTRA DOZZINA DI VILLAGGI per CAUSA DELL’ESERCITO SIRIANO

da Redazione

Il 24 febbraio mattina, Hayat Tahrir al-Sham e altri gruppi Idlib supportati dall’esercito turco hanno lanciato un nuovo tentativo di catturare il villaggio di Nayrab dall’esercito siriano. Ribelli sostenuti dalla Turchia, individuati con insegne dell’ISIS, hanno raggiunto ancora una volta le vicinanze del villaggio, ma sono stati costretti a ritirarsi sotto gli attacchi dell’esercito siriano e delle forze aerospaziali russe.

Fonti pro-turche si sono lamentate del fatto che le “truppe del regime” usano mine, blocchi stradali, fortificazioni e persino trincee per proteggere le loro posizioni. La diavoleria del regime di Assad non ha limiti.

La sera, le forze a guida turca hanno effettuato un secondo attacco a Nayrab entrando nella sua parte orientale e impegnando truppe dell’esercito in una serie di scontri. Gli scontri nell’area sono proseguiti durante la notte e entro il 25 febbraio i gruppi Idlib hanno stabilito il controllo di almeno metà della città. Fonti pro-turche sostengono che l’intero Nayrab è nelle mani delle forze guidate dalla Turchia. Fonti filo-governative affermano che i combattimenti sono in corso.

L’attacco a Nayrab ha avuto luogo nel corso dell’avanzata dell’esercito siriana nel sud di Idlib, a sud dell’autostrada M4. Le forze governative hanno sgomberato oltre una dozzina di insediamenti dalle forze a guida turca dalla ripresa dell’offensiva nell’area il 23 febbraio. Nel corso di questo sforzo, i soldati siriani hanno catturato 3 veicoli ed eliminato fino a 10 militanti. L’avanzata è in corso.

Lo stesso giorno sono apparse notizie che 13 soldati turchi sono stati uccisi in attacchi aerei nell’area dell’operazione dell’esercito siriano nel sud di Idlib. Secondo fonti pro-turche e media russi, l’incidente è avvenuto da qualche parte vicino ai villaggi di Kafr Nabl, Bara e Kansafra. Secondo le autorità turche, 21 membri del servizio turco sono morti nell’operazione Greater Idlib finora. Se l’incidente del 24 febbraio viene confermato, il numero di vittime delle forze turche nel loro avventurismo Idlib supererà le 30 unità.

Gli sviluppi sul campo dimostrano che, anche con un coinvolgimento turco diretto, i gruppi Idlib non hanno abbastanza risorse per contrastare l’avanzata dell’esercito siriano in tutta la regione. Quindi, mentre stavano concentrando i loro sforzi su Nayrab, la loro difesa è crollata su un altro pezzo di prima linea.

Nel frattempo, il presidente turco Tayyip Erdogan ha confermato la sua intenzione di incontrare i leader di Russia, Francia e Germania, il 5 marzo a Istanbul, per discutere della situazione a Idlib. Questo strano formato, escluso l’Iran, un altro sostenitore del governo di Damasco e protagonista del conflitto, è probabilmente visto dalla leadership turca come uno strumento utile per fare uno “sforzo collettivo” per fare pressione sulla Russia sul suo forte sostegno alle azioni dell’esercito siriano contro i terroristi. Questo rivela anche che, nonostante il recente declino del coinvolgimento dell’UE nel conflitto, gli stati chiave dell’UE rimangono almeno sostenitori diplomatici delle fazioni terroristiche che operano nel paese. Allo stesso tempo, l’iniziativa dell’incontro stesso dimostra che la Turchia non è così determinata a trasformare in realtà le sue minacce militari contro la Siria come vuole dimostrare.

La Russia ha schierato un’enorme base militare nella periferia di Raqqa.

Alcune ore fa, la rete Rojava ha riferito che le truppe russe hanno schierato una nuova base militare nella parte orientale di Raqqa. Quest’ultima si trova accanto alle posizioni delle forze armate statunitensi e, come previsto, bloccherà il movimento di eventuali convogli militari americani nella parte occidentale della Repubblica araba.

“Le forze russe hanno creato una base militare nella campagna orientale di Raqqa “, riferisce la rete Rojava.

In realtà, questo significa che la Russia ha bloccato l’accesso delle truppe americane alla parte occidentale della Repubblica araba, dal momento che simili basi militari e forti posti di osservazione sono disponibili anche nella Siria settentrionale e centrale. Inoltre, dato lo spiegamento di una vasta base militare delle forze armate russe in Siria, gli esperti ritengono che le forze armate russe saranno in grado di fornire il controllo dei movimenti attorno all’Eufrate, il che è un fattore importante nel contenere il traffico di petrolio.

La parte russa non ha ancora commentato le informazioni che sono apparse, tuttavia, diverse fonti riportano che anche i sistemi di difesa aerea a corto raggio russi sono implementati nell’area, in particolare, sono i sistemi di difesa aerea Pantsir-S e Tor-M, che possono fermare eventuali attacchi statunitensi dalla parte orientale della Repubblica araba.



Bombardieri russi e siriani hanno attaccato il checkpoint militare turco.

Il bombardamento di un gruppo di truppe siriane da parte dell’esercito turco ha portato a una punizione immediata: i bombardieri russi Su-24 e i cacciabombardieri siriani Su-22 hanno lanciato un potente attacco bombardamento sul checkpoint militare turco, provocando, secondo i terroristi filo-turchi, vittime – 16 soldati furono uccisi e altri 6 feriti.

Sui fotogrammi video presentati, puoi vedere che stiamo parlando di almeno due attacchi aerei, tuttavia, contrariamente agli argomenti dei militanti, il colpo non è stato consegnato sul checkpoint stesso, ma a poche centinaia di metri dalle posizioni in cui si trovavano i terroristi, il che non esclude azioni provocatorie da parte dei militanti, che in tal modo stanno cercando di costringere la Russia e la Siria a smettere di fare attacchi che non consentono ai militanti e alle forze turche di radunarsi per altre azioni offensive.

È interessante notare che militanti e terroristi usano uniformi e insegne militari turche, in relazione alle quali la Turchia può effettivamente accusare ufficialmente la Russia della morte delle sue truppe e iniziare una guerra in Siria, anche contro le forze russe, tuttavia, data la prontezza della Russia per contrastare questo, gli esperti ritengono che in tal caso le truppe turche diventeranno obiettivi aperti per gli aerei russi.

Fonti: Avia Pro South Front https://southfront.org/erdogan-forces-recaptured-nayrab-but-lost-another-dozen-of-villages-to-syrian-army/

Traduzione: Sergei Leonov e L.Lago