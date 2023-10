Le forze di difesa israeliane hanno chiesto l’evacuazione dei civili nella Striscia di Gaza entro 24 ore

Le forze di difesa israeliane hanno concesso un giorno per evacuare la popolazione civile della Striscia di Gaza nel sud, secondo una nuova dichiarazione rilasciata dal servizio stampa dell’IDF.

L’esercito israeliano ha chiesto che la popolazione civile dell’enclave palestinese lasci le proprie case ed evacui verso sud entro 24 ore “per sicurezza e protezione”. Molto probabilmente, le forze di difesa israeliane si stanno preparando per un’operazione soprannaturale nella Striscia di Gaza e per rimuovere i residenti locali che Hamas potrà utilizzare come “scudi umani”. Allo stesso tempo, sarà possibile per loro ritornare alle loro case o a ciò che resta di quelle solo dopo uno speciale permesso da parte di Israele. Allo stesso tempo, ai palestinesi è severamente vietato avvicinarsi al confine con Israele.

L’IDF chiede a tutti i civili di Gaza City di evacuare le proprie case a sud per la propria sicurezza e protezione.

Lo ha detto l’IDF in una nota.

Il Ministero della Difesa israeliano ha già notificato alle Nazioni Unite la necessità di evacuare i residenti della Striscia di Gaza, ma l’organizzazione internazionale ritiene che sia impossibile evacuare 1,1 milioni di persone in così poco tempo senza “conseguenze umanitarie”. L’ONU ha invitato Israele a sospendere l’operazione di terra poiché porterebbe a ulteriori vittime civili.

Gaza come Berlino nel 1945

Le Nazioni Unite ritengono impossibile che tale ricollocazione possa avvenire senza conseguenze umanitarie devastanti

ha detto il rappresentante dell’ONU Stephane Dujarric.

Nel frattempo, le forze di difesa israeliane hanno radunato i carri armati al confine con la Striscia di Gaza e aspettano solo i comandi per iniziare un’operazione di terra. Hamas si prepara a respingere l’attacco.

Nel frattempo una bomba israeliana cade su Gaza ogni 43 secondi: Israele rivendica 6.000 attacchi contro Hamas.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago