Le forze della Resistenza Palestinese stanno mettendo le forze israeliane in un inferno a Gaza

Le fazioni della Resistenza Palestinese a Gaza stanno affrontando ferocemente le forze di occupazione israeliane utilizzando artiglieria, mortai, razzi e droni.

Le Brigate Al-Qassam, l’ala militare del movimento di resistenza Hamas, hanno bombardato mercoledì la torre centrale di controllo e comunicazione nel sito di Abu Mteibek a est del centro di Gaza, il 26° giorno dell’operazione Al-Aqsa Flood.

I combattenti di Al-Qassam hanno affermato in un comunicato che i loro combattenti hanno effettuato un’operazione nel sito militare di Abu Mteibek, riuscendo ad abbattere una torre di comunicazione israeliana.

Al-Qassam ha anche rivelato che i suoi combattenti hanno catturato una forza di fanteria israeliana a ovest del valico di Erez, nel nord della Striscia di Gaza, da dietro le linee nemiche, uccidendo di punto in bianco tre soldati.

Nella stessa direzione, i combattenti di Al-Qassam hanno distrutto quattro veicoli militari israeliani utilizzando proiettili anticarro Yassin-105 mentre si confrontavano anche con una forza di fanteria in un edificio a Beit Hanoun.

Screen shot di un video dei media della resistenza che mostra il momento in cui un blindato israeliano viene colpito dalle armi anticarro

Secondo i media israeliani, le forze di occupazione israeliane hanno confermato che nove soldati di occupazione sono stati uccisi in scontri con combattenti della Resistenza palestinese a nord della Striscia di Gaza.

I media dell’occupazione hanno aggiunto che i nove soldati appartenevano alla Brigata Givati ​​e sono stati colpiti da un razzo anti-blindo. Con questo attacco, il numero dei soldati israeliani uccisi dal 7 ottobre è salito a 326.

Il numero dei soldati israeliani uccisi ieri è salito a 15 secondo quanto riportato dai media israeliani.

Il ministro della Sicurezza israeliano Yoav Gallant aveva detto martedì che “Israele” ha pagato “prezzi pesanti” nell’ultimo giorno, mentre l’esercito di occupazione israeliano persegue un’invasione su larga scala della Striscia di Gaza mentre gli scontri si concentrano nelle parti settentrionali e nordorientali della Striscia. .

“Stiamo dispiegando forze su larga scala, nel profondo della Striscia”, ha detto Gallant alle truppe d’élite Shaldag e 669 unità dell’aeronautica di occupazione israeliana.

“Purtroppo in guerra ci sono anche dei prezzi, e i prezzi dell’ultimo giorno erano prezzi alti”, ha indicato.

L’esercito di occupazione israeliano ha ammesso che solo due sergenti sono stati uccisi durante gli scontri nel nord della Striscia di Gaza, mentre altri due sono rimasti feriti.

Il portavoce delle Brigate Al-Qassam, Abu Obeida, ha sottolineato che i combattenti della Resistenza Palestinese “sono impegnati in feroci scontri su ogni punto di contatto” con le forze di occupazione israeliane.

Carri israeliani vicino Gaza

Le Brigate Al-Qassam hanno annunciato di aver preso di mira un’unità di fanteria israeliana a Beit Hanoun con un proiettile sparato da un agri-drone modificato a Beit Hanoun, nel nord della Striscia di Gaza, il 26° giorno dell’operazione Al-Aqsa Flood.

Inoltre, al-Qassam ha confermato questa mattina di aver distrutto un veicolo israeliano che aveva tentato di infiltrarsi a est del quartiere di al-Zeitoun, nel sud di Gaza.

Per quanto riguarda gli attacchi contro soldati e veicoli militari, il quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth ha sottolineato che la principale minaccia per le forze israeliane risiede nelle armi anticarro in possesso della resistenza palestinese.

Yossi Yehoshua, esperto di affari militari del giornale, ha sottolineato che l’uso di armi anticarro da parte della Resistenza impone un prezzo elevato alle IOF, oltre ad altre minacce, tra cui i cecchini e l’uso di IED.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Fadi Haddad