Le Forze della Resistenza attaccano dall’Iraq al Libano a Gaza ed allo Yemen

Le forze irachene hanno attaccato le posizioni israeliane nel Golan con i droni.

La Resistenza Islamica in Iraq ha effettuato con successo un’operazione con droni contro un obiettivo militare sulle alture di Golan occupate da Israele.

“A sostegno del nostro popolo a Gaza e in risposta ai massacri commessi dall’entità usurpatrice contro i civili palestinesi, inclusi bambini, donne e anziani, i combattenti della Resistenza Islamica in Iraq hanno attaccato questa mattina, domenica 21 aprile 2024, un obiettivo vitale nel Golan occupato, utilizzando i droni”, ha riferito in un comunicato la Resistenza Islamica in Iraq.

Inoltre, ha sottolineato la sua disponibilità a continuare le operazioni contro le posizioni del regime israeliano in solidarietà con il popolo palestinese nella Striscia di Gaza.

Sabato mattina, la Resistenza islamica irachena ha segnalato un attacco di droni contro un importante obiettivo a Eilat, nella Palestina occupata.

Da parte sua Hezbollah Il 20 ha attaccato otto siti delle Forze di difesa israeliane (IDF) e insediamenti lungo il confine con il Libano.

In dichiarazioni separate, il gruppo ha affermato che i suoi combattenti hanno preso di mira due edifici occupati dalle truppe israeliane nell’insediamento di Shlomi e altri due nell’insediamento di Metulla. Ha inoltre annunciato attacchi contro gruppi dell’IDF vicino all’insediamento di Even Menachem, nel sito di Ruwaisat al-Alam e sul monte Adathar.

Inoltre, il gruppo ha annunciato di aver bombardato il sito di Hadab Yarin e distrutto l’equipaggiamento di sorveglianza dell’IDF nei siti di al-Raheb e Hanita.

Gli attacchi sono stati condotti a sostegno del popolo palestinese e della resistenza nella Striscia di Gaza, nonché in risposta ai recenti attacchi israeliani nel sud del Libano, ha osservato Hezbollah nelle sue dichiarazioni.

Dall’inizio dell’incessante campagna di bombardamenti israeliani contro la Striscia di Gaza sotto assedio all’inizio di ottobre, che ha provocato la morte di oltre 34.000 palestinesi, i gruppi della Resistenza Islamica hanno effettuato molteplici attacchi contro obiettivi israeliani.

Fonti: Hispan Tv – Al Mayadeen

Traduzione: Luciano Lago