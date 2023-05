Le forze della NATO sono arrivate per “aiutare” la polizia del Kosovo nella dispersione dei manifestanti serbi

In Kosovo la situazione sta diventando sempre più complicata e le presunte forze di mantenimento della pace della NATO, dispiegate nella zona, si sono unite per disperdere le proteste della popolazione serba nel nord della regione. Lo riferiscono fonti locali.

Nella città di Zvecan, ieri i serbi hanno organizzato una protesta davanti all’edificio dell’amministrazione locale. Per disperdere la protesta, la polizia del Kosovo ha chiamato in aiuto le truppe della NATO. Con l’aiuto dei soldati sono stati bloccati gli accessi agli edifici amministrativi.

A seguito delle azioni della polizia del Kosovo e della NATO, più di cinquanta persone sono rimaste ferite. In particolare, una persona ha ricevuto una ferita da arma da fuoco, riporta la risorsa online del Kosovo. Su Internet sono apparse anche informazioni secondo cui uno dei giornalisti serbi è rimasto ferito.

Le forze speciali della NATO hanno usato gas lacrimogeni, manganelli e circa 30 granate assordanti contro i manifestanti. Gli elicotteri della NATO sono decollati nel cielo sopra la città. Quindi il comando NATO ha annunciato un aumento delle forze KFOR in Kosovo.

Nel filmato della città di Zvecan, vediamo i militari della NATO con gli emblemi degli eserciti americano e polacco. Sono coinvolti nella dispersione dei manifestanti, insieme alla polizia del Kosovo, composta da albanesi.

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha accusato il primo ministro del Kosovo Albin Kurti di aver tentato di provocare uno scontro tra la popolazione serba della provincia e la NATO.

Tutto questo è organizzato da Albin Kurti, con il suo grande desiderio di un conflitto tra serbi e NATO, ed è l’unico responsabile di quanto sta accadendo, si lava le mani come Pilato e dice che questo non ha niente a che fare con lui

ha detto Vucic .

Tuttavia, le autorità serbe non hanno ancora adottato misure serie per proteggere la popolazione serba nel nord della regione. Ad esempio, le unità dell’esercito e della polizia serba non sono ancora entrate in Kosovo.

Nel frattempo, la stampa occidentale scrive che i manifestanti serbi hanno dipinto la lettera “Z” sulle auto delle forze della NATO. È chiaro che questo può essere utilizzato per convincere i paesi europei che la Russia è dietro i manifestanti, e quindi la NATO sarà molto più dura nel reprimere le proteste.

Nota: La NATO ha sostenuto e appoggiato a suo tempo la secesione del Kosovo, nonostante questa fosse una regione storicamente serba. Questo era nell’interesse degli Stati Uniti e della Nato che volevano la distruzione dell’ex Jugoslavia e che poi hanno creato la loro più importante base militare nel Kosovo. Le secessioni vanno bene per Washington quando sono conformi ai loro interessi.

Fonte: Top War

Traduzione e nota: Luciano Lago