Le forze della NATO e Israele hanno fornito supporto ai terroristi in Siria

da Redazione

La collusione tra paesi occidentali, Israele e paesi del Golfo Arabo con Daesh e altre fazioni estremiste della ribellione siriana non è mai stata un segreto

Le relazioni tra fazioni terroristiche siriane e forze regolari israeliane non sono mai state segrete anche se i media atlantisti hanno sempre cercato di coprirlo.

Centinaia di combattenti Daesh o Al-Nusra feriti nei combattimenti all’interno della Siria contro le truppe siriane e le forze paramilitari filo-governative hanno ricevuto cure mediche negli ospedali militari israeliani.

Inoltre, le forze aeree israeliane hanno spesso offerto supporto tattico o strategico al fuoco ai ribelli più radicali in Siria quando erano in difficoltà. Tra il 2012 e il 2015, una delle principali missioni assegnate alle unità Daesh era attaccare o neutralizzare le installazioni del sistema di difesa aerea siriana basato su immagini satellitari ad altissima risoluzione e un sistema di comunicazione crittografato che L’intelligence dell’aeronautica militare siriana non poteva decifrare al momento.

Armi e munizioni israeliane nei depositi dell’ISIS

Tecnicamente, Daesh stava facendo un lavoro pionieristico per le forze israeliane in Siria disattivando o neutralizzando la griglia di difesa aerea siriana. Una condizione sine qua non per un’elusiva superiorità aerea che gli israeliani non hanno mai realmente acquisito nella Siria occidentale.

Le forniture israeliane di armi e munizioni a Daesh non erano così importanti come quelle degli altri paesi occidentali e arabi, ma gli israeliani hanno soprattutto cercato di sfruttare la situazione per dirigere gli attacchi di Daesh in modo da ottenere un indebolimento sistematico, loro hanno ordinato e studiato le capacità di difesa delle forze armate siriane e più in particolare una prima repressione delle difese aeree siriane con mezzi asimmetrici. Il vantaggio di Daesh in termini di immagini satellitari gli ha permesso di avere il sopravvento sull’esercito siriano e di minacciare la costa del Mediterraneo dove erano concentrate le popolazioni più conquistate dal governo siriano.

Terroristi e soldati israeliani sul Golan

La ribellione siriana è stata sostenuta da quasi tutti i paesi dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e dai paesi ricchi del Gulf Cooperation Council (GCC) prima della scissione tra Qatar e Arabia Arabia. La Francia e il Regno Unito hanno mostrato uno zelo molto particolare nel loro supporto politico, militare, diplomatico, logistico e informativo per i gruppi terroristici più radicalizzati, arrivando persino a fornire loro combattenti reclutati dai servizi speciali delle aree svantaggiate dei sobborghi delle grandi città francesi e inglesi.

Tutti questi sforzi sono stati ridotti a nulla dall’intelligenza strategica dell’alleanza russo-siriana che è riuscita dal 2016 a invertire il corso della guerra permettendo a Damasco di riconquistare uno ad uno le grandi roccaforti ribelli.

Fonte: Strategika 51 https://strategika51.org/2020/04/12/la-collusion-entre-les-pays-occidentaux-israel-et-les-pays-arabes-du-golfe-avec-daech-et-les-autres-factions-extremistes-de-la-rebellion-syrienne-na-jamais-ete-un-secret/

Traduzione: Luciano Lago