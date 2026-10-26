Le forze yemenite hanno colpito l’aeroporto di Riyadh e due basi saudite.
Domenica scorsa il portavoce Saree ha annunciato che le forze armate yemenite avevano condotto tre operazioni militari contro l’Arabia Saudita, utilizzando decine di missili balistici e prendendo di mira l’aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh, la base aerea King Khalid di Khamis Mushait e la base navale meridionale della Guardia di Frontiera a Jizan.
Saree ha sottolineato che le operazioni erano una risposta ai massacri avvenuti il giorno prima a Sana’a e in altri governatorati sauditi, che avevano causato decine di morti e feriti, la maggior parte dei quali donne e bambini.
La prima operazione ha preso di mira l’ aeroporto della capitale saudita . La seconda ha colpito hangar per aerei, depositi di munizioni, centri di controllo dei droni e diversi altri siti chiave nella base aerea di Khamis Mushait. La terza ha preso di mira la base navale meridionale della Guardia di Frontiera a Jizan, dove, secondo Saree, soldati e ufficiali sauditi sono rimasti uccisi e feriti.
Aggressione saudita in corso contro lo Yemen
Domenica, le Forze Armate Yadesi (YAF) hanno annunciato separatamente che, nelle ultime 24 ore, aerei da guerra sauditi hanno effettuato 56 raid aerei e attacchi missilistici contro siti civili a Hajjah, Lahij, Amran, Saada, al-Jawf, Taiz e Ibb. Gli attacchi sono stati condotti con velivoli F-15 e Typhoon decollati dalle basi aeree di Khamis Mushait e Taif, e missili lanciati da Najran. Il totale degli attacchi dall’inizio dell’escalation ammonta ora a 3.179.
Sabato, almeno 16 yemeniti sono stati uccisi in tre attacchi sauditi contro abitazioni e infrastrutture civili.
L’attacco yemenita contro le basi saudite e l’aeroporto della capitale è la risposta dello Yemen all’aggressione saudita.
Fonte: Al Mayadeen
Traduzione: Fadi Haddad
Un commento su “Le forze armate yemenite prendono di mira l’aeroporto di Riyadh e le stazioni petrolifere saudite.”
I porci al saud, a partire da MbS, sono con l’acqua alla gola e bombardano anche i civili, se Taiz è bombardata, significa che gli Houthi la stanno prendendo/ “bonificando” dopo averla chiusa in sacca, ma questo ci porta a pensare che è imminente un attacco all’Iran, o forse anche o soltanto allo Yemen che vuole essere libero, per salvare i principini parassiti del petrodollaro, il che potrebbe essere una finalità degli aggressori ebrei e statunitoidi – fusi insieme nell'”armata di Mordor” – attacco che potrà avvenire in novembre, secondo alcuni, infatti, ci sono movimenti u.s.a. in Asia occidentale/ Medio Oriente che fanno pensare proprio a questo, inoltre se Taiz è bombardata dal nemico, significa che il prossimo obbiettivo Houthi sarà l’importante centro di Ma’rib, per poi puntare su Aden … O almeno è una possibilità.
Non sappiamo se ebrei e statunitoidi vogliono salvare i collaborazionisti sauditi, ma questa può essere un’opzione nel prossimo futuro, anzi, della prossima aggressione armata.
Cari saluti