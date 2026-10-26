Le forze armate yemenite prendono di mira l’aeroporto di Riyadh e le stazioni petrolifere saudite.

Le forze yemenite hanno colpito l’aeroporto di Riyadh e due basi saudite.

Domenica scorsa il portavoce Saree ha annunciato che le forze armate yemenite avevano condotto tre operazioni militari contro l’Arabia Saudita, utilizzando decine di missili balistici e prendendo di mira l’aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh, la base aerea King Khalid di Khamis Mushait e la base navale meridionale della Guardia di Frontiera a Jizan.

Saree ha sottolineato che le operazioni erano una risposta ai massacri avvenuti il ​​giorno prima a Sana’a e in altri governatorati sauditi, che avevano causato decine di morti e feriti, la maggior parte dei quali donne e bambini.

La prima operazione ha preso di mira l’ aeroporto della capitale saudita . La seconda ha colpito hangar per aerei, depositi di munizioni, centri di controllo dei droni e diversi altri siti chiave nella base aerea di Khamis Mushait. La terza ha preso di mira la base navale meridionale della Guardia di Frontiera a Jizan, dove, secondo Saree, soldati e ufficiali sauditi sono rimasti uccisi e feriti.

Aggressione saudita in corso contro lo Yemen

Domenica, le Forze Armate Yadesi (YAF) hanno annunciato separatamente che, nelle ultime 24 ore, aerei da guerra sauditi hanno effettuato 56 raid aerei e attacchi missilistici contro siti civili a Hajjah, Lahij, Amran, Saada, al-Jawf, Taiz e Ibb. Gli attacchi sono stati condotti con velivoli F-15 e Typhoon decollati dalle basi aeree di Khamis Mushait e Taif, e missili lanciati da Najran. Il totale degli attacchi dall’inizio dell’escalation ammonta ora a 3.179.

Sabato, almeno 16 yemeniti sono stati uccisi in tre attacchi sauditi contro abitazioni e infrastrutture civili.

L’attacco yemenita contro le basi saudite e l’aeroporto della capitale è la risposta dello Yemen all’aggressione saudita.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Fadi Haddad