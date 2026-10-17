Le forze armate yemenite colpiscono il quartier generale delle forze saudite e i depositi di armi ad Aden.

Le forze armate yemenite prendono di mira il quartier generale delle forze saudite e i depositi di armi nel campo di Badr ad Aden, mentre l’aggressione saudita si intensifica in tutto lo Yemen.

Le forze armate yemenite hanno preso di mira il quartier generale delle forze saudite e i depositi di armi nel campo di Badr ad Aden, secondo quanto riportato venerdì dall’agenzia di stampa yemenita Saba , che cita una fonte militare.

L’operazione giunge dopo che le forze armate yemenite hanno avvertito l’Arabia Saudita che qualsiasi attacco a Sana’a avrebbe incontrato una “dura e dolorosa risposta”.

L’avvertimento giunge mentre i combattimenti si sono intensificati in diverse zone dello Yemen, con una nuova escalation segnalata da domenica, dopo che le forze sostenute dall’Arabia Saudita hanno annunciato il lancio di una “controffensiva contro le forze di Sana’a” per riconquistare le aree recentemente portate sotto il loro controllo.

L’aggressione saudita si intensifica in tutto lo Yemen.

Nelle ultime 24 ore, aerei da guerra sauditi hanno effettuato 101 raid aerei e attacchi missilistici contro siti civili a Sana’a e nei governatorati di Dhale, Taiz, Hodeidah, Dhamar, Marib, Saada, al-Jawf, Amran e Lahij, ha dichiarato venerdì l’esercito yemenita.

Il portavoce delle forze armate yemenite, il generale di brigata Yahya Saree, ha dichiarato che gli attacchi sono stati condotti da caccia F-15 e Typhoon decollati dalle basi aeree di Khamis Mushait e Taif, mentre gli attacchi missilistici sono stati lanciati da Najran.

Saree ha affermato che l’aggressione saudita ha ucciso e ferito civili, tra cui donne e bambini.

Secondo Saree, gli ultimi attacchi portano a 2.489 il numero totale di raid aerei e missilistici sauditi dall’inizio dell’escalation contro lo Yemen.

419 morti e feriti nell’aggressione saudita dal 3 settembre

Il Ministero della Salute yemenita di Sana’a ha annunciato venerdì che il bilancio delle vittime e dei feriti a causa della continua aggressione saudita contro lo Yemen è salito a 419 dall’inizio dell’ultima escalation, il 3 settembre .

Secondo il ministero, almeno 114 persone sono state uccise e altre 305 ferite negli attacchi sauditi delle ultime sei settimane, con donne e bambini che rappresentano la maggior parte delle vittime.

Gli ultimi dati giungono nel contesto dei continui raid aerei, attacchi missilistici e bombardamenti di artiglieria sauditi contro diversi governatorati yemeniti, mentre Riyadh prosegue con la sua escalation militare.

Secondo quanto riportato dai media di Sana’a, le forze saudite effettuano quotidianamente decine di raid aerei e attacchi missilistici, prendendo di mira infrastrutture civili e zone residenziali in tutto il Paese.

Le forze saudite hanno inoltre intensificato i bombardamenti di artiglieria contro le aree popolate nei distretti di confine dello Yemen, mettendo ulteriormente in pericolo i civili già colpiti dall’aggressione in corso.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Fadi Haddad