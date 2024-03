Le forze armate yemenite attaccano la nave israeliana MSC SKY nel Mar Arabico, confermano le vittime.

Il portavoce delle Forze Armate yemenite ha annunciato lunedì due operazioni separate effettuate nel Mar Rosso e nel Mar Arabico, come parte del sostegno al popolo di Gaza e alla sua Resistenza che attualmente affronta il genocidio israeliano in corso, e in risposta alle aggressioni degli Stati Uniti e del Regno Unito. sul paese.

Il generale di brigata Yahya Saree ha dichiarato in una dichiarazione serale che le forze navali dello Yemen hanno preso di mira e colpito direttamente la nave israeliana MSC SKY nel Mar Arabico, rivelando che l’operazione è stata effettuata utilizzando missili navali “appropriati”.

Il secondo attacco prevedeva il lancio di una serie di droni e missili balistici contro diverse navi da guerra statunitensi nel Mar Rosso, ha aggiunto.

“Attraverso queste due operazioni, (noi) confermiamo la nostra capacità di prendere di mira simultaneamente navi da guerra e navi non da guerra”, ha detto Saree, promettendo che l’esercito non esiterà a condurre ulteriori operazioni contro obiettivi nemici in entrambi i mari a sostegno del popolo oppresso di Gaza. e per difendere lo Yemen dalle aggressioni militari straniere.

Portavoce yemenita

Concludendo la conferenza stampa, il portavoce ha ribadito che le forze armate yemenite continueranno a stare dalla parte della Palestina e “impediranno alle navi israeliane o a quelle dirette ai porti della Palestina occupata di navigare nel Mar Arabico e nel Mar Rosso finché non cesserà l’aggressione e l’assedio alla nostra nazione”. ed ai nostri fratelli fedeli nella Striscia di Gaza .”

Il ministro degli Esteri yemenita del governo di Sanaa aveva affermato sabato che “alla luce dell’ostinazione sionista sostenuta dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna”, lo Yemen è fermo nel impedire l’ingresso delle navi affiliate all’entità israeliana.

“Riteniamo gli Stati Uniti direttamente responsabili dell’escalation sionista a causa del sostegno illimitato fornito da Washington e dai suoi alleati all’entità [‘Israele’] politicamente, materialmente, militarmente e logisticamente, compreso l’impedimento al Consiglio di Sicurezza di adempiere al suo ruolo nella mantenimento della pace e della sicurezza internazionale”, ha affermato il ministero in una nota.

N.B. Aggiornamento: Attaccate dagli Houthi anche diverse navi da guerra USA nel Mar Rosso….

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Fadi Haddad