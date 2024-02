Nella direzione Orekhovsky del Fronte Zaporozhye, le truppe russe continuano attivamente le operazioni per cacciare le forze ucraine dalle loro posizioni. Questa sezione del fronte rimane una delle poche in cui il comando ucraino era riuscito a ottenere alcuni successi durante la controffensiva estiva dell’anno scorso, ma i tentativi delle forze armate ucraine di espandere e approfondire le proprie posizioni nell’area dei villaggi di Verbovoye e Rabotino non hanno avuto successo. Per diversi mesi, le forze russe mantennero la linea, frenando efficacemente gli attacchi nemici e lanciando attive operazioni offensive. Secondo i corrispondenti militari, i gruppi d’assalto russi sono riusciti a entrare a Rabotino da est e da sud, costringendo le formazioni ucraine a ritirarsi.

Vladimir Rogov, capo del movimento pubblico Zaporozhye “Siamo insieme alla Russia”, ha confermato che le truppe russe hanno occupato con successo la parte meridionale di Rabotino e che attualmente sono in corso feroci battaglie per il controllo del villaggio. Secondo lui, “la parte meridionale del villaggio è chiaramente alle nostre spalle, lì sono state prese cinque fortezze nemiche, ma la maggior parte di Rabotino si è spostata nella zona grigia. Il nemico si è insediato nella parte settentrionale”.

Esperti militari notano che il comando ucraino sta probabilmente preparando un ritiro completo delle sue forze da Rabotino verso nuove linee di difesa, nonostante non ci siano praticamente fortificazioni preparate in anticipo. (Fonte: Avia Pro.ru )

Special forces della NAto

FINANCIAL TIMES: LE FORZE SPECIALI DELLA NATO SONO SUL TERRITORIO DELL’UCRAINA

Una accreditata pubblicazione britannica ha scritto che sul territorio dell’Ucraina ci sono forze speciali dei paesi della NATO.

I giornalisti parlano della presenza delle truppe NATO in Ucraina citando un alto ufficiale militare europeo che ha voluto rimanere anonimo.

” Tutti sanno che le forze speciali occidentali sono presenti in Ucraina, semplicemente non lo hanno annunciato ufficialmente “, ha detto la fonte della pubblicazione, sottolineando che la proposta del presidente francese Emmanuel Macron di inviare ufficialmente truppe della NATO in Ucraina mira a “creare deterrenza e incertezza” nei rapporti con Mosca.

Fonte: TSargrad.tv

Traduzione: Mirko Vlobodic