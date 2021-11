Le forze armate ucraine stanno conducendo operazioni offensive nel Donbass, – Zakharova

Le autorità di Kiev stanno aumentando le tensioni nel Donbass, le forze armate ucraine stanno conducendo operazioni offensive in alcune aree. Lo ha affermato in un briefing il 25 novembre la rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

Secondo lei, la situazione in Ucraina è ancora molto preoccupante.

“Le teste calde del regime di Kiev, apparentemente sentendosi completamente impunità, sono a favore di una soluzione militare alla crisi interna ucraina.

La situazione sta degenerando nella zona del conflitto. Continuano ad arrivare informazioni sull’uso di armi proibite dal complesso di Minsk e fornite all’Ucraina dai paesi della NATO “, ha affermato il diplomatico.

Ha osservato che i rapporti della Missione speciale di monitoraggio dell’OSCE testimoniano le azioni offensive delle forze armate ucraine nell’area di Granitnoye e Staromaryevka.

Soldati esercito ucraino

Zakharova ha anche attirato l’attenzione sulla massiccia campagna informativa e politica, che mira a fomentare l’isteria anti-russa.

“Tutto questo, per come lo intendiamo, dovrebbe distogliere l’attenzione dal degrado della situazione socio-economica e, tra l’altro, politica del Paese. Bene, e per spostare questa attenzione su alcune minacce temporanee dall’esterno “- ha detto la rappresentante del Ministero degli Affari Esteri.



Fonte: Источник: https://rusvesna.su/news/1637837745

Traduzione: Sergei Leonov