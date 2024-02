“I problemi al fronte sono molto grandi”, riconoscono a Kiev.

L’ex consigliere del ministro della Difesa ucraino Yuriy Butusov nel suo videoblog ha espresso seria preoccupazione per la situazione sul fronte del conflitto ucraino-russo. Secondo lui, lungo tutta la prima linea delle Forze armate ucraine (AFU), si sta sviluppando una situazione critica a causa delle azioni offensive della Russia. Butusov ha osservato che le truppe ucraine sentono il bisogno di ritirarsi in alcuni settori del fronte alla luce del “grande vantaggio” della parte russa in termini di equipaggiamento e numero di effettivi.

L’ex consigliere del Ministro della Difesa ha sottolineato che la situazione è complicata dai fallimenti nella mobilitazione e dai problemi con l’organizzazione della produzione militare in Ucraina, che lasciano le Forze armate ucraine senza i necessari rinforzi.

“I problemi che avevamo già in precedenza si sono aggravati”, ha detto Butusov.

Nel contesto dell’aggravarsi della situazione al fronte, la scorsa settimana il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha tenuto una teleconferenza con la leadership delle forze armate russe, dove sono stati discussi i successi offensivi delle truppe russe. Secondo lui, a gennaio, le truppe russe sono riuscite ad avanzare nelle direzioni Kupyansky, Krasnolimansky e Donetsk, oltre a liberare i villaggi di Veseloye, Krakhmalnoye e Tabaevka.

Gli ultimi attacchi in Ucraina sono stati effettuati di notte nelle regioni di Odessa, Kharkov e Sumy

Nella notte, l’esercito russo ha effettuato una serie di attacchi contro obiettivi posteriori controllati dalle autorità ucraine in varie regioni dell’Ucraina. L’allarme aereo era stato dichiarato in tutto il Paese dalla sera del giorno precedente, dopo che Kiev aveva segnalato la partenza registrata di un MiG-31K, un vettore di armi ipersoniche, da uno degli aeroporti.

Sono state attaccate le regioni di Nikolaev e Odessa, dove sono state colpite le principali infrastrutture portuali, compresi i magazzini con componenti per la produzione di veicoli d’attacco marini senza pilota. È importante notare che nello stesso periodo i marinai russi hanno annunciato la distruzione di una barca senza pilota ucraina nelle acque a sud-ovest della penisola di Crimea.

Fonte: Avia Pro.ru

Traduzione: Mirlo Vlobodic