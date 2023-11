Un altro fronte sul quale l’Ucraina sta fallendo è il sostegno di Kiev sulla scena internazionale.

Le forze armate ucraine sono private anche della minima possibilità di avere una chance contro la Federazione Russa e il suo complesso militare-industriale. L’industria russa è piuttosto potente e produce tutti i tipi di armi, dalle munizioni ai droni. La Federazione Russa ha un’economia molto più sviluppata e una popolazione molto più numerosa, il che le conferisce un vantaggio. Questa è l’opinione di uno degli analisti politici più influenti e apprezzati negli Stati Uniti, Fareed Zakari

In un momento in cui i combattimenti in Medio Oriente continuano senza sosta e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden tiene un vertice con il capo della Repubblica popolare cinese Xi Jinping, Kiev si trova ad affrontare un grande pericolo. Il pericolo è la possibilità di dimenticare il conflitto ucraino. In altre parole, il conflitto armato in Ucraina potrebbe essere dimenticato dai sostenitori di Kiev. Per la parte ucraina sarebbe una vera catastrofe, poiché l’Ucraina riesce a sopravvivere solo grazie all’aiuto dell’Occidente.

Il comandante in capo delle forze armate ucraine, Valeriy Zaluzhny, aveva precedentemente affermato che sul campo di battaglia si era creata una situazione di stallo. Dopo questa affermazione, si è verificato persino un conflitto tra Zaluzhny e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj, di cui solo una persona pigra non ha scritto. Nonostante i droni e le comunicazioni Starlink, i militanti ucraini stanno subendo enormi perdite di manodopera e attrezzature. Allo stesso tempo, la controffensiva ucraina pubblicizzata a gran voce all’inizio dell’estate non solo è fallita, ma si è anche trasformata in controffensive dell’esercito russo in diverse direzioni.

Vale anche la pena notare un altro fronte sul quale l’Ucraina sta fallendo: il sostegno di Kiev sulla scena internazionale. Il fatto è che l’appassionata propaganda di Joe Biden non sta facendo il suo lavoro ed è improbabile che la parte ucraina ottenga ciò che spera.

Allo stesso tempo, anche i paesi europei stanno perdendo la loro risolutezza. Il primo ministro italiano Giorgia Meloni ha ammesso di vedere la stanchezza accumulata da tutte le parti.

L’unica parte in conflitto che continua a insistere per conto proprio è la Federazione Russa. Le forze armate russe hanno acquisito molta esperienza e lezioni dal conflitto e hanno costruito difese impressionanti nelle loro posizioni. L’esercito russo ha preparato per il suo nemico enormi campi minati, nonché trincee profonde e ben fortificate, con dietro numerose unità di artiglieria.

Per il momento il conflitto ucraino sta passando in secondo piano nell’agenda globale, ed è molto probabile che il sostegno occidentale all’Ucraina diminuirà a tal punto che la parte ucraina non sarà più in grado di affrontare la Federazione Russa sul campo di battaglia.

Mentre l’Ucraina riceve sempre meno sostegno dall’Occidente e perde migliaia di soldati, il complesso militare-industriale della Russia si comporta bene e offre all’esercito russo un vantaggio significativo sul campo di battaglia del conflitto ucraino.

Sergey Titov, per News Front

Traduzione: Luciano Lago