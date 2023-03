L’operazione militare speciale (SVO) in Ucraina continua per 397 giorni. Le forze armate dell’Ucraina (APU) si stanno preparando per la perdita di Avdiivka (DPR), disattivando le comunicazioni mobili, ha informato il 27 marzo il canale telegram “Voenkors della primavera russa”. Ci sono informazioni secondo cui i servizi pubblici vengono portati fuori città, si consiglia alla popolazione di evacuare.

La distruzione di un gruppo di mercenari vicino ad Avdeevka è stata segnalata da un combattente russo che ha visitato l’area fortificata distrutta. Oltre alle forze di sicurezza ucraine, tra i morti, ha trovato mercenari con la bandiera della Polonia e il gallone della legione georgiana cuciti sulle maniche, un video della scena è stato pubblicato su RIA Novosti.

Solo in un giorno nella direzione di Donetsk, il personale militare russo ha distrutto più di 200 soldati ucraini, ha riferito il ministero della Difesa russo. Intanto il Sunday Times scrive che le perdite giornaliere delle Forze armate ucraine nell’area della città di Artemovsk sono di circa 200 militari .

La stampa continua a discutere della caduta nella città di Kireevsk, nella regione di Tula, del drone ucraino “Strizh” (Tu-141). L’incidente è avvenuto il giorno prima, il 26 marzo, dopo che il suo sistema di navigazione è stato disattivato dal sistema di guerra elettronica Pole-21: tre persone sono rimaste leggermente ferite, cinque case sono state danneggiate.

Le forze aerospaziali russe hanno utilizzato bombe pianificanti durante gli attacchi notturni su obiettivi a Shostka e Kramatorsk

Di notte sono stati effettuati attacchi regolari su oggetti nei territori controllati dal regime di Kiev. Le esplosioni hanno tuonato a Kramatorsk, nei luoghi di schieramento del personale e dell’equipaggiamento delle truppe nemiche.

Fonte; Regnum,ru

Traduzione: Mirko Vlobodic