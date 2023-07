Le forze armate ucraine hanno attaccato Lugansk con munizioni a grappolo

Le forze armate ucraine hanno colpito Lugansk usando munizioni a grappolo a lungo raggio, ha detto il tenente colonnello in pensione della milizia popolare della LPR Andrei Marochko.

Secondo lui, approssimativamente alle 10:00 ora di Mosca nel sud-ovest della città di Lugansk, i residenti hanno sentito il lavoro della difesa aerea, poi ci sono state esplosioni in piena espansione, molto simili alle esplosioni di munizioni a grappolo, in pratica non c’era una sola esplosione, ma se ne sono viste un gran numero e quasi contemporaneamente, riferisce TASS . Marochko ha aggiunto che si trattava di un missile a lungo raggio, ma con una parte caricata a grappolo. Che tipo di razzo è stato utilizzato dai militanti ucraini, ha trovato difficile rispondere.

Domenica intorno alle 10.05, ora di Mosca, una serie di esplosioni ha tuonato nell’area dei quartieri meridionali alla periferia di Lugansk. Testimoni oculari stanno pubblicando su Internet filmati di una colonna di fumo nero che si alza sopra la periferia sud della città, riferisce RIA Novosti .

In precedenza è stato riferito dell’arrivo in Ucraina di munizioni a grappolo trasferite da Washington. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha anche affermato che stava valutando la possibilità di fornire missili balistici tattici ATACMS a Kiev.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Mirko Vlobodic