Le forze armate ucraine hanno attaccato la nave missilistica russa “Ivanovets” con uno stormo di droni navali

Di notte, le imbarcazioni senza pilota delle forze armate ucraine hanno attaccato la nave missilistica russa Ivanovets, a seguito della quale la barca è stata affondata. Informazioni su questo incidente sono apparse nei rapporti dei corrispondenti militari russi, ma al momento non c’è stata alcuna conferma ufficiale da parte del Ministero della Difesa russo. I rappresentanti della direzione principale dell’intelligence dell’Ucraina hanno pubblicato il filmato dell’attacco notturno, che mostra che gli Ivanovet hanno ricevuto almeno tre colpi da droni senza pilota. Di conseguenza, le munizioni, presumibilmente missili Mosquito, sono esplose a bordo della barca.

Le riprese video mostrano chiaramente la lotta attiva dell’equipaggio con i droni attaccanti, durante la quale sono riusciti a distruggerne molti. Tuttavia, la nave è stata affondata. Secondo i dati preliminari, nella parte centrale della nave si è verificata una potente esplosione, che probabilmente ha portato alla sua distruzione. A giudicare dalle riprese, solo la prua della barca rimase sopra l’acqua prima di affondare.

È stato riferito che l’attacco è avvenuto vicino all’ingresso del lago Donuzlav. L’Ivanovets appartiene al Progetto 12411 ed è armato con quattro missili antinave Moskit, un sistema di difesa aerea Strela-3, un supporto di artiglieria AK-176 e due AK630M. L’equipaggio è composto da 41 persone.

La sorte dell’equipaggio e i dettagli dell’incidente non sono ancora stati resi noti. Si segnala inoltre che prima dell’attacco un aereo della NATO era in volo sulle acque territoriali della Romania, il che potrebbe indicare la sua partecipazione alla regolazione dell’attacco dei droni delle forze armate ucraine contro la nave russa. Per avere un quadro completo di quanto accaduto si attendono informazioni ufficiali da parte del Ministero della Difesa russo.

Fonte: avia.pro/news

Traduzione: Mirko Vlobodic