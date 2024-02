Le forze armate ucraine hanno definito l’articolo del New York Times sui prigionieri Avdiivka propaganda russa.

MOSCA, 21 febbraio – RIA Novosti. Il rappresentante del gruppo operativo-strategico delle forze armate ucraine “Tavriya” Dmitry Likhovoy in onda sul canale televisivo “Rada” ha definito l’articolo del quotidiano americano New York Times “propaganda russa”, secondo cui fino a mille soldati ucraini sono stati catturati durante la ritirata da Avdiivka.

“Le fonti a cui fanno riferimento (il New York Times – ndr) sono del tutto insostenibili, perché non esistono persone del genere. <…> Sì, diciamo che ci sono prigionieri, ma il loro numero non è affatto quello, si contano a centinaia. <…> Queste dichiarazioni della propaganda russa riguardo a centinaia e migliaia di prigionieri ucraini sono completa disinformazione”, ha affermato.

Likhovoy ha anche accusato la Russia di utilizzare “falsi diffusi da autorevoli media mondiali”.

Mercoledì il New York Times, citando due soldati ucraini, ha riferito che durante la ritirata da Avdiivka, tra gli 850 e i mille soldati delle forze armate ucraine sono stati catturati o scomparsi.

Avdeevka è un sobborgo settentrionale di Donetsk, per il quale si combatte dall’inizio dell’operazione speciale. Da lì le forze armate ucraine bombardavano regolarmente la capitale della DPR e altri insediamenti del Donbass.

La sera del 17 febbraio, il ministro della Difesa Sergei Shoigu ha riferito al presidente Vladimir Putin della completa cattura di Avdeevka. La superficie totale del territorio liberato era di 31,75 chilometri quadrati. Il nemico ha perso più di 1,5 mila truppe.

La liberazione della città ha permesso di spostare la linea del fronte lontano da Donetsk e di proteggerla in modo significativo dagli attacchi nemici.

Il comandante in capo delle forze armate ucraine, Alexander Syrsky, ha dato l’ordine di lasciare Avdiivka la notte del 17 febbraio, ma è stato stabilito che il documento è stato rilasciato un giorno dopo l’inizio della fuga incontrollata delle unità ucraine dalla città.

La fuga dei reparti ha costretto il comandante a dare l’ordine di ritirata.

Fonte: Ria Novosti.ru

Traduzione: Sergei Leonov