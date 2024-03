Kimakovsky: Le forze armate ucraine hanno lasciato immediatamente le loro posizioni in diverse zone vicino ad Avdeevka.

Le forze armate ucraine hanno lasciato diverse posizioni vicino ai villaggi di Orlovka e Tonenkoye vicino ad Avdeevka, ha detto il consigliere del capo della DPR Igor Kimakovsky.

Secondo Kimakovsky, sotto la pressione dell’avanzata delle forze armate russe, i reparti armati ucraini hanno abbandonato una serie di posizioni vicino a Tonenky e Orlovka, abbandonando i corpi dei loro colleghi morti, come riferisce RIA Novosti .

In precedenza, il Ministero della Difesa aveva riferito che le forze armate ucraine avevano perso più di 2.710 militari in direzione di Avdiivka in una settimana.

Le perdite ucraine sono elevate e mancano le riserve per rimpiazzarle.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Mirko Vlobodic