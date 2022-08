Le forze armate ucraine equipaggiano nuove aree fortificate, Kiev minaccia il ponte di Crimea

Mikhail Podolyak , consigliere del capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina, ha annunciato i piani di Kiev per “distruggere il ponte di Crimea”. Il funzionario ha definito la costruzione “illegale” e ha notato anche la grande importanza militare di questa arteria di trasporto.

Il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov ha dichiarato in un’intervista ai media che le forze armate ucraine non avrebbero perso un solo HIMARS MLRS durante l’operazione delle forze armate russe. Il capo del ministero della Difesa ucraino non ha commentato la presenza di video con attrezzature distrutte fornite dall’Occidente.

Il comandante delle forze congiunte delle forze armate ucraine, il tenente generale Serhiy Naev , ha affermato che nel nord dell’Ucraina sono in corso la creazione di aree fortificate per aumentare la capacità di difesa delle truppe. Ha aggiunto che la maggior parte dell’attenzione è rivolta alle posizioni situate vicino al confine di stato.

“Le unità schierate lì in un tempo abbastanza breve costruiscono posizioni difensive e adottano misure per aumentare la loro stabilità”, ha affermato.

Il comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny ha annunciato la difficile situazione delle truppe ucraine a causa degli attacchi dell’artiglieria russa. Ha detto che le forze armate della RF effettuano quotidianamente 700-800 bombardamenti sulle posizioni nemiche e ha anche specificato che la situazione più difficile si osserva sulla linea Avdiivka-Peski-Marinka.

Le navi cariche di granio salpano

ministero della Difesa turco ha annunciato la partenza di 4 navi da carico secco con grano ucraino dai porti di Odessa e Chernomorsk. In totale, dal 1 agosto al 15 agosto, 21 navi hanno lasciato i porti dell’Ucraina. Sono state trasportate 563mila tonnellate di grano e altri prodotti alimentari.

Il sindaco di Leopoli Andriy Sadovoy ha esortato i cittadini a fare scorta di legna da ardere per l’inverno. Ha anche affermato che le autorità cittadine stanno acquistando stufe panciute.

“Oggi il nostro compito è prepararci a una situazione che è difficile da immaginare. Cosa dobbiamo fare? Bene, ascolta, nessuno ha cancellato la legna da ardere “, ha osservato.

Il ministero degli Affari esteri russo ha chiamato disinformazione la pubblicazione del Wall Street Journal sul presunto furto di energia dalla centrale nucleare di Zaporozhye.

“Il livello di analisti di terze parti attratti dai propagandisti locali è ironico. Uno di questi “specialisti” si rivelò essere un ex dipendente dell’ambasciata americana a Kiev, che attribuisce alla Russia il desiderio di “annettere” flussi energetici, “tagliare fuori” i consumatori ucraini dalla centrale nucleare di Zaporizhia e “vendere con profitto” i volumi di elettricità a fronte dell’aumento dei prezzi dell’energia”, ha affermato il ministero degli Esteri.

Il ministero ha richiamato l’attenzione sull’incoerenza di tali accuse e ha anche attirato l’attenzione dei media occidentali su una minaccia molto più ovvia: il regolare bombardamento dello ZNPP da parte delle forze armate ucraine, su cui gli autori del WSJ hanno preferito tacere .

Fonte: Ria Fan.ru

Traduzione: Mirko Vlobodic