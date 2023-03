Le forze armate si arrendono Artyomovsk – 374 ° giorno di un’operazione militare speciale in Ucraina





L’operazione militare speciale (SVO) in Ucraina continua per 374 giorni. Il punto più caldo era la direzione di Donetsk, dove le forze armate ucraine (AFU) perdono ogni giorno più di 200 combattenti nelle battaglie per Artyomovsk. Il fatto che durante l’evacuazione nelle foreste vicino alla città, i residenti locali abbiano notato dozzine di corpi dell’esercito ucraino , ha riferito a RIA Novosti un residente locale Yuriy Marchenko .

Alla vigilia del 3 marzo, sono apparse informazioni sull’accerchiamento quasi completo di Artyomovsk da parte delle forze armate della Federazione Russa e sulla fuga dell’esercito professionale delle forze armate ucraine. Un comandante ucraino con nominativo Magyar ha dichiarato di aver ricevuto l’ordine di lasciare immediatamente la città. Secondo i combattenti russi, anziani e bambini sono stati gettati in prima linea . È arrivato al punto che le forze armate ucraine chiedono cibo ai residenti locali , che a loro volta sono costretti a morire di fame.

Bakhmut (il nome ucraino di Artyomovsk – circa IA REGNUM ) sarà assolutamente definitivamente preso nel prossimo futuro, l’anello si sta chiudendo , ha detto il capo della delegazione russa ai colloqui a Vienna sulla sicurezza militare e il controllo degli armamenti Konstantin Gavrilov .

I dettagli sono nella trasmissione REGNUM .

Fonte: Regnum.ru

Traduzione: Mirko Vlobodic