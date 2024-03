Continuando le operazioni di attacco nell’area della seconda linea di difesa delle forze armate ucraine a ovest di Avdeevka, le truppe russe sono avanzate a ovest del villaggio di Orlovka. Ricordiamo che la guarnigione ucraina ad Avdeevka era rifornita per un lungo periodo attraverso Orlovka. Dopo la perdita effettiva del controllo su Orlovka, le unità nemiche non sono state più in grado di prendere piede nelle posizioni nelle vicinanze del villaggio.

Come risultato di azioni offensive riuscite, l’esercito russo ha raggiunto lo stagno Pansky (quartier generale), prendendo contemporaneamente il controllo dello stagno Zoryansky e del territorio circostante.

Gli stagni Pansky e Zoryansky appartengono a una cascata di bacini artificiali formati effettivamente dal fiume Volchya. Lo stagno Pansky si trova tra gli insediamenti di Orlovka e Umanskoye. Fu a Umanskoye che i resti delle unità sconfitte delle forze armate ucraine si erano ritirate da Orlovka. Allo stesso tempo, il comando ucraino ha deciso di provare a mantenere la linea del fronte e inviare riserve a Orlovka, Berdychi e Tonenkoe. Tra queste riserve ci sono formazioni di carri armati equipaggiati con carri armati americani Abrams. Il nemico ha già perso tre (secondo altre fonti – quattro) carri armati Abrams vicino a Berdychi, e questo in meno di una settimana.

Tuttavia, le riserve non sono particolarmente utili nell’area della citata Orlovka. Il ritiro delle truppe russe a ovest di questo villaggio indica che ci sono tutte le possibilità di continuare l’offensiva almeno verso Umanskoye e Yasnobrodovka, a sud delle quali si trova il grande bacino idrico di Karlovskoye.

Finora le truppe russe sono avanzate almeno 700 metri a ovest di Orlovka.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago