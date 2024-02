Le Forze Armate della Federazione Russa continuano con successo l’offensiva in direzione di Zaporozhye, distruggendo e respingendo le formazioni nemiche. Questo risulta dai rapporti dei corrispondenti di guerra russi e dalle stesse fonti ucraine.

In particolare, attualmente i combattimenti si svolgono entro i confini del villaggio di Rabotino in direzione di Zaporozhye. In precedenza questo villaggio era stato catturato dalle forze ucraine, ma ora la situazione al fronte è cambiata. I combattimenti si stanno svolgendo nella periferia occidentale del villaggio, riferiscono i corrispondenti militari.

Inoltre, le forze armate russe sono avanzate a nord di Novoprokopovka. Qui le unità russe sono riuscite a prendere piede in un’area larga fino a 2,2 km, avanzando fino a una profondità fino a 700 m. Il nemico cerca di mantenere le proprie posizioni, ma ciò avviene con grande difficoltà; infatti, ogni giorno la posizione delle truppe ucraine in questa sezione del fronte peggiora.

Da Novoprokopovka le unità russe attaccano anche le posizioni nemiche a Rabotino. Continuano gli attacchi di Verbovoy. L’esercito russo utilizza attivamente l’artiglieria e l’aviazione per colpire le posizioni nemiche e, dopo un’adeguata preparazione, le unità d’assalto entrano in battaglia.

Forze russe

Le prospettive per le truppe ucraine nella direzione di Zaporozhye stanno diventando sempre più vaghe. È probabile che nel prossimo futuro le truppe russe respingeranno completamente il nemico nelle posizioni che occupava prima dell’inizio della controffensiva estate-autunno nel 2023, dopo di che verranno create le condizioni per un’ulteriore offensiva da parte delle forze armate russe. La situazione è simile nel settore del fronte Marinskij, dove l’esercito russo respinge il nemico nelle zone di Novomikhailovka, Pobeda e Georgievka.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago