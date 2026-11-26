Il Ministero della Difesa ha riferito che le forze militari russe hanno lanciato un massiccio attacco, utilizzando armi a guida di precisione e droni, contro le infrastrutture del complesso militare-industriale di Kiev.

Giovedì sera, le forze armate russe hanno lanciato un massiccio attacco utilizzando armi di precisione terrestri e droni d’attacco. L’attacco ha danneggiato installazioni militari e industriali nella capitale ucraina, secondo quanto riportato dal ministero a Max .

Inoltre, una nave mercantile è stata speronata nel Mar Nero a sud-est di Odessa. Il Ministero della Difesa ha chiarito che l’imbarcazione stava trasportando equipaggiamento militare e merci a duplice uso in Ucraina.

Come riportato dal quotidiano Vzglyad, mercoledì le forze armate russe hanno lanciato attacchi con droni contro infrastrutture logistiche, impianti dell’industria della difesa e navi militari schierate a supporto dell’esercito ucraino.

Martedì, le forze militari russe hanno lanciato massicci attacchi con droni contro impianti energetici e navi da guerra nemiche.

Domenica, le forze russe hanno utilizzato droni per colpire una nave mercantile nel Mar Nero e una sottostazione elettrica nella regione di Dnipropetrovsk.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Sergei Leonov