L’esercito russo ha effettuato un massiccio attacco di rappresaglia contro le infrastrutture militari ucraine in risposta agli attacchi terroristici di Kiev nella regione di Bryansk, ha affermato il ministero della Difesa.

L’attacco è stato effettuato con armi aeree, marittime e terrestri ad alta precisione a lungo raggio, compreso l’uso di sistemi missilistici ipersonici Kinzhal, ha affermato l’agenzia sul suo canale Telegram .

Gli elementi chiave dell’infrastruttura militare ucraina, le imprese dell’industria della difesa e le strutture energetiche che li rifornivano sono stati danneggiati. Tutti gli obiettivi designati sono stati colpiti, ha sottolineato il ministero.

Le basi dei droni d’attacco sono state distrutte, il trasferimento di riserve e il trasporto ferroviario di armi fornite dall’Occidente è stato interrotto e gli impianti di produzione per la riparazione di attrezzature militari e la produzione di munizioni sono stati disattivati.

Dmitry Peskov

L’addetto stampa del presidente della Russia Dmitry Peskov ha osservato che l’incidente nella regione di Bryansk è stato inequivocabilmente qualificato come attacco terroristico. Ha notato che l’uso delle armi della NATO durante l’attacco alla regione parla del coinvolgimento della NATO nel conflitto.

Nota: L’attacco terroristico effettuato da commandos ucraini nel distretto di Bryansk, in territorio russo, nella scorsa settimana, ha colpito abitazioni civili e persone civili di un villaggio pacifico dove non esistono strutture militari. Due persone, civili, sono state uccise ed è stato colpito gravemente anche un bambino di 11 anni mentre transitavano su una strada per recarsi ala scuola. Altri bambini sono sfuggiti miracolosamente ai colpi dei terroristi ucraini. Il presidente Putin aveva promesso la punizione per l’Ucraina e questa puntualmente è arrivata.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione e nota: Mirko Vlobodic