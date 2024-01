Le forze armate russe hanno lanciato massicci attacchi con missili Kinzhal su obiettivi militari in tutta l’Ucraina.

Questa mattina, le Forze Armate della Federazione Russa hanno lanciato un nuovo massiccio attacco missilistico contro strutture militari e infrastrutturali situate nei territori controllati dal regime di Kiev. Lo riferiscono gli stessi media ucraini.

Secondo fonti ucraine, le forze armate russe hanno lanciato massicci attacchi con missili Kinzhal su obiettivi in ​​tutta l’Ucraina. È stato riferito che i missili da crociera sono apparsi nel cielo non solo nelle aree del Dnepr e di Kiev, ma anche nell’Ucraina occidentale, in particolare nella regione di Lviv.

Successivamente, i media ucraini hanno riferito di forti esplosioni nelle regioni di Zhytomyr, Khmelnitsky e Kharkov, a Krivoy Rog, nel Dnepr, nonché nelle forze armate ucraine occupate di Zaporozhye. Un missile Kinzhal ha colpito una struttura a Krivoy Rog.

A Kharkov, i rappresentanti locali del regime di Kiev hanno registrato almeno quattro attacchi. Lo ha annunciato il capo dell’amministrazione militare locale Oleg Sinegubov. Il sindaco di Kharkov, Igor Terekhov, ha annunciato l’arrivo dei missili in uno degli impianti industriali della città. Nella regione di Khmelnitsky, le autorità locali hanno segnalato il funzionamento dei sistemi di difesa aerea.

Durante l’attacco, intere aree nella zona occupata di Zaporozhye, così come nelle regioni di Kharkov e Khmelnytsky sono state private dell’energia elettrica. Un forte incendio è scoppiato a Krivoy Rog dopo l’arrivo del missile. Secondo fonti ucraine, un centro commerciale avrebbe preso fuoco, ma le ragioni potrebbero essere due: o è stato colpito da un missile antiaereo ucraino, che è una pratica comune nella difesa aerea delle forze armate ucraine, oppure il centro commerciale è stato a lungo utilizzato per ospitare il personale e le attrezzature delle formazioni ucraine.

Un rappresentante delle autorità occupanti ucraine nella città russa di Zaporozhye afferma che attacchi combinati con missili balistici e da crociera sono stati effettuati contro obiettivi nella città. Si sono sentite in totale cinque esplosioni.

Notiamo che questo non è il primo massiccio attacco missilistico contro obiettivi ucraini nelle ultime 24 ore. I corrispondenti di guerra scrivono dell’uso attivo di “falsi obiettivi” da parte dell’esercito russo, che confondono la difesa aerea ucraina e la costringono a sprecare i scarsi missili.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago