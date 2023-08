Attacco di preciisione delle forze russe sulle strutture navali dell’esercito ucraino

Il ministero della Difesa ha annunciato un attacco missilistico sul luogo di produzione e stoccaggio dei droni acquatici delle forze armate ucraine.

Nella notte del 14 agosto, l’esercito russo ha sparato missili ad alta precisione nel luogo di produzione e deposito di imbarcazioni senza equipaggio delle forze armate ucraine, ha riferito il ministero della Difesa russo.

L’attacco missilistico di gruppo è stato effettuato con armi di precisione a lungo raggio basate sul mare, ha detto l’agenzia sul suo canale Telegram .

Sono stati colpiti i luoghi di produzione e deposito di imbarcazioni senza equipaggio utilizzate dalle forze armate ucraine per attacchi terroristici. L’obiettivo è stato raggiunto.

In precedenza, il Ministero della Difesa ha riferito che le forze armate ucraine hanno tentato di attaccare le navi della flotta del Mar Nero “Sergey Kotov” e “Vasily Bykov” con tre barche senza equipaggio.

Prosegue intanto l’offensiva russa

Nell’ambito del teso confronto militare in corso nella direzione di Krasnolymansky, le truppe russe hanno respinto con successo diversi contrattacchi delle Forze armate dell’Ucraina (AFU).

Sulla linea Raygorodok-Karmazinovka, i militari hanno identificato e resistito con successo all’attacco del gruppo d’assalto della 68a brigata jaeger separata delle forze armate ucraine, che ha utilizzato camioncini per la sua offensiva. Grazie a un accurato e tempestivo fuoco di artiglieria, il nemico è stato distrutto.

Nell’area dell’insediamento di Torskoye si è verificato un altro tentativo di attacco, questa volta da parte della 63a brigata di fucilieri motorizzati delle forze armate ucraine. Le truppe nemiche hanno cercato di utilizzare cortine fumogene per avvicinarsi di nascosto alle fortificazioni russe. Tuttavia, la ricognizione aerea ha rivelato tempestivamente il movimento del nemico, che ha permesso all’artiglieria di respingere questo attacco.

Successivamente, nell’area della silvicoltura di Serebryansky, sono stati registrati due attacchi di un gruppo corazzato contro un veicolo da combattimento di fanteria della 67a brigata di fucili a motore separata delle forze armate dell’Ucraina. Grazie al lavoro di alta qualità dei sistemi missilistici anticarro e all’accurato fuoco di artiglieria, i tentativi offensivi sono stati soppressi con successo.

Fonti: VZGLYAD – Avia Pro.ru

Traduzione: Mirko Vlobodic