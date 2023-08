Due gruppi d’assalto delle truppe ucraine hanno tentato di sfondare la linea di difesa alla periferia del villaggio di Verbove, nella regione di Zaporozhye, e sono stati distrutti, ha detto il governatore ad interim della regione Yevhen Balitsky.

Secondo lui, di notte sono stati distrutti due gruppi d’assalto nemici che cercavano di sfondare la nostra linea di difesa alla periferia di Verbovoye. Balitsky ha aggiunto che due ore dopo il nemico ha riprovato ed è stato distrutto, riferisce RIA Novosti .

Secondo lui, l’equipaggiamento occidentale viene attivamente distrutto, “la cui perdita sperimentano più dolorosamente della perdita di soldati comuni”. Allo stesso tempo, le forze armate russe hanno aumentato l’intensità dei danni da fuoco contro il nemico e “non permettono loro nemmeno di sporgere il naso”.

Balitsky ha anche detto che nelle file delle truppe ucraine sul fronte di Zaporozhye si manifestano sempre più chiari segni di stanchezza e stati d’animo di panico, e questa non è solo disperazione e riluttanza a essere carne da cannone, ma panico che ognuno di loro diventi un altra sacrale vittima dei comandanti occidentali in direzione Zaporozhye.

In precedenza è stato riferito che sette attacchi dell’82a brigata aviotrasportata e della 46a brigata aviotrasportata delle forze armate ucraine vicino a Rabotino e Verbove, nella regione di Zaporozhye, sono stati respinti da attacchi aerei. Il presidente del movimento “Siamo insieme alla Russia” Vladimir Rogov ha parlato delle battaglie ad altissima intensità su Rabotino.

Nota: I media occidentali fanno circolare la falsa notizia che le forze ucraine avrebbero sfondato la prima linea russa sulla località di Rabotino. Tale notizia è stata smentita dal Ministero della Difesa russa. Probabilmente la giunta di Kiev è propensa a far circolare false notizie di presunti “successi” delle forze ucraine in modo da convincere i patrocinatori occidentali ad inviare altre forniture di armi e risorse finanziarie per sostenere le spese degli oligarchi ucraini.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Sergei Leonov

Nota: Luciano Lago