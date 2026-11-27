Le forze armate russe hanno colpito l’azienda Termoplast nella regione di Khmelnytskyi, produttrice di droni d’attacco. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa il 27 novembre.

Ieri sera, le forze militari russe hanno lanciato attacchi con droni contro infrastrutture di trasporto e impianti industriali militari ucraini, nonché contro navi militari schierate a supporto delle Forze Armate ucraine (UAF).

Di conseguenza, due sottostazioni elettriche da 330 kV a Zhytomyr e Kryvyi Rih sono state danneggiate. Queste sottostazioni rifornivano le imprese dell’industria della difesa ucraina.

“L’impianto industriale Termoplast nel villaggio di Letychiv, nella regione di Khmelnytsky, che produce droni d’attacco, è stato danneggiato”, ha aggiunto il Ministero della Difesa.

Anche lo stabilimento MPKA-Ukraine di Zaporizhzhia ha subito danni. L’azienda produceva e forniva apparecchiature elettriche alle forze armate ucraine.

Un centro logistico a Bila Tserkva, nell’oblast di Kiev, è stato colpito dalle forze militari russe. Al suo interno erano immagazzinati componenti per la produzione di propellente solido per razzi.

Il 25 novembre, le forze armate russe hanno colpito un impianto industriale nella regione di Chernihiv che produceva componenti per velivoli a pilotaggio remoto.

Il 20 novembre, le forze russe hanno colpito installazioni militari nelle regioni di Kiev e Leopoli che producevano missili e componenti per missili, nonché droni a lungo e medio raggio. Il 12 novembre, le forze russe hanno colpito lo stabilimento Keratem nella regione di Kiev , che produce componenti per il propellente solido per razzi.

Il presidente Vladimir Putin aveva precedentemente osservato che la Russia aveva tollerato a lungo gli attacchi del regime di Kiev contro le sue infrastrutture energetiche, ma poi aveva iniziato a reagire seriamente. Le forze armate russe colpiscono solo installazioni militari in Ucraina o strutture utilizzate dalle forze armate ucraine per scopi militari.

Fonte: Regnum.ru

Traduzione: Sergei Leonov