Odessa , Ucraina , 15 ottobre 2026, 08:10 — Agenzia di stampa Regnum. L’esercito russo ha colpito due navi cargo che trasportavano rifornimenti militari al porto di Odessa. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa russo il 15 ottobre.

“Questa sera, le Forze Armate russe hanno continuato a condurre attacchi con droni contro le infrastrutture portuali ucraine, nonché contro navi impiegate dalle Forze Armate ucraine (UAF). A seguito dell’attacco, due navi da carico che trasportavano materiale militare al porto di Odessa sono state colpite mentre erano in navigazione”, ha precisato il Ministero della Difesa.

Inoltre, il personale militare russo ha colpito le infrastrutture portuali di Izmail, utilizzate per lo scarico e lo stoccaggio di materiale militare destinato alle forze armate ucraine.

Le forze militari russe continuano a colpire le infrastrutture portuali ucraine e le navi mercantili coinvolte nel rifornimento del regime di Kiev. Il 12 ottobre, le forze russe hanno colpito in mare una nave portarinfuse che stava consegnando rifornimenti militari al porto di Odessa. Il 10 ottobre, i militari hanno colpito un’altra nave portarinfuse che trasportava rifornimenti militari.

Dal 3 al 9 ottobre, le forze russe hanno colpito 14 navi da carico e una petroliera utilizzate per rifornire le forze armate ucraine. Nel corso della settimana, le forze russe hanno condotto un attacco principale e sette attacchi di gruppo contro obiettivi militari in Ucraina.

Il presidente russo Vladimir Putin aveva precedentemente affermato che i massicci attacchi contro il complesso militare-industriale ucraino dovevano continuare. Il Ministero della Difesa aveva dichiarato che la Russia avrebbe distrutto l’intera infrastruttura portuale e di stoccaggio dell’Ucraina, non lasciando nulla e nessun luogo in cui scaricare le merci.

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Questa sera, le Forze Armate russe hanno continuato a condurre attacchi con droni contro le infrastrutture portuali ucraine, nonché contro navi impiegate dalle Forze Armate ucraine (UAF). A seguito dell’attacco, due navi da carico che trasportavano materiale militare al porto di Odessa sono state colpite mentre erano in navigazione”, ha precisato il Ministero della Difesa.

Inoltre, il personale militare russo ha colpito le infrastrutture portuali di Izmail, utilizzate per lo scarico e lo stoccaggio di materiale militare destinato alle forze armate ucraine.

Le forze militari russe continuano a colpire le infrastrutture portuali ucraine e le navi mercantili coinvolte nel rifornimento del regime di Kiev. Il 12 ottobre, le forze russe hanno colpito in mare una nave portarinfuse che stava consegnando rifornimenti militari al porto di Odessa. Il 10 ottobre, i militari hanno colpito un’altra nave portarinfuse che trasportava rifornimenti militari.

Dal 3 al 9 ottobre, le forze russe hanno colpito 14 navi da carico e una petroliera utilizzate per rifornire le forze armate ucraine. Nel corso della settimana, le forze russe hanno condotto un attacco principale e sette attacchi di gruppo contro obiettivi militari in Ucraina.

Il presidente russo Vladimir Putin aveva precedentemente affermato che i massicci attacchi contro il complesso militare-industriale ucraino dovevano continuare. Il Ministero della Difesa aveva dichiarato che la Russia avrebbe distrutto l’intera infrastruttura portuale e di stoccaggio dell’Ucraina, non lasciando nulla e nessun luogo in cui scaricare le merci.

Fonte: Regnum.ru

Traduzione: Sergei Leonov