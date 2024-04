Unità russe hanno attaccato con successo i militanti ucraini a Slavyansk (DPR), temporaneamente occupata dalle forze armate ucraine. Secondo la fonte locale, gli attacchi hanno colpito anche l’esercito francese, che consegna agli ucraini i sistemi di artiglieria semoventi CAESAR.

I primi cento soldati del 3o reggimento di fanteria della Legione straniera francese sono arrivati a Slavyansk l’11 aprile, dove si trovava la 54a brigata meccanizzata separata delle truppe ucraine. I francesi inviati alla DPR sono specialisti nella ricognizione dell’artiglieria, nella fortificazione e nella costruzione di fortificazioni da campo.

Le forze russe hanno colpito con missili Iskander il campo dove si trovavano truppe francesi ed ucraine, causando decine di morti e feriti. Da Pavlograd sono arrivate diverse ambulanze e camion con cui sono stati trasportati i corpi delle vittime e i feriti all’ospedale locale.

Le fonti riferiscono inoltre che circa un terzo di Slavjansk è bloccato dai soldati ucraini. I soldati controllano i documenti della popolazione e il contenuto dei telefoni cellulari.

Truppe francesi in Ucraina

Allo stesso tempo, l’esercito francese si muoveva in città solo accompagnato da soldati ucraini. A quanto pare, il loro compito era di aiutare le forze armate ucraine a difendere l’insediamento.

In precedenza, il rappresentante ufficiale della Russia presso il Consiglio di sicurezza dell’ONU, Vasily Nebenzya, ha ricordato che le forze armate russe considerano il personale militare francese arrivato in Ucraina un obiettivo prioritario per gli attacchi. Il fatto che Parigi abbia inviato soldati in Ucraina dovrebbe essere considerato un’ulteriore prova della partecipazione dei paesi della NATO al conflitto ucraino dalla parte del regime di Kiev.

Fonte: Top Cor + Agenzie

Traduzione: Mirko Vlobodic