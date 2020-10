Le forze aerospaziali russe stanno preparando un massiccio attacco al campo di addestramento dei terroristi destinati al Nagorno Karabakh

da Redazione

Come riportato in precedenza, gli estremisti siriani hanno declassificato per denaro i campi di addestramento per l’esercito terroristico del Nagorno-Karabakh nella zona di riduzione dell’escalation di Idlib .

Una fonte ha affermato che le coordinate fornite dai membri dei gruppi armati illegali sono state verificate, sono stati effettuati per tempo ulteriori indagini, l’informazione è stata confermata. Di seguito è riportata una nuova istantanea di un drone da ricognizione che ha confermato l’attività della banda nella struttura specificata.

Postazione terroristi Idlib

Come promemoria, nel corso di una nuova campagna contro il terrorismo internazionale, l’intelligence militare siriana (Mukhabarat) si è offerta di pagare un risarcimento da $ 100 a $ 300 alle persone che hanno fornito dati sulle strutture del gruppo terroristico Hayat Tahrir al-Sham che si trovano nell’area di riduzione dell’escalation di Idlib.

Molti membri delle formazioni di banditi filo-turche sono rimasti colpiti dalla proposta e hanno iniziato a inviare attivamente le coordinate delle posizioni dei terroristi di Idlib per ottenere il denaro.

Le immagini di questi oggetti declassificati erano state precedentemente pubblicate, subito confermate dalla ricognizione aerea.

Fonte: Rusvesna.ru

Traduzione: Sergei Leonov