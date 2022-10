Le forze aeree russe hanno distrutto un campo di addestramento di militanti nel nord della Siria

Le forze aerospaziali russe hanno lanciato una serie di attacchi contro un campo di addestramento per gruppi terroristici nel nord-ovest della Siria, uccidendo un gran numero di militanti. Lo ha detto durante il successivo briefing il vice capo del Centro russo per la riconciliazione delle parti in guerra nella RAS, il maggiore generale Oleg Yegorov.

Nei giorni scorsi il gruppo russo in Siria ha svolto due operazioni contemporaneamente, una delle quali con il coinvolgimento dell’aviazione militare , la seconda con il coinvolgimento di elicotteri d’attacco. Come parte della prima, il nostro comando ha approfittato dell’attuale situazione nel nord-ovest della Siria, dove è iniziata una ridistribuzione delle sfere di influenza tra diversi gruppi sul territorio controllato dalla Turchia. Nelle aree delle città di Afrin e Azaz sono in corso combattimenti tra i militanti del gruppo terroristico Jabhat An-Nusra* bandito in Russia e Jabhat At-Shamiya* e Feylak Ash-Sham* riconosciuti come gruppi armati radicali illegali.

La nostra intelligence ha stabilito l’esatta posizione dei campi delle due fazioni opposte e ha lanciato attacchi aerei su di loro. Di conseguenza, fino a un centinaio di terroristi sono stati distrutti, magazzini con munizioni, armi e materiale sono stati distrutti. La sede del gruppo è stata distrutta, un gran numero di “jihad-mobiles” è stato bruciato.

La seconda operazione è avvenuta a terra ed è stata effettuata nel sud della Siria, nella provincia di Daraa. Gruppi d’assalto dell’esercito siriano, in collaborazione con le unità di sicurezza dello stato della repubblica, e con il supporto della nostra aviazione militare, hanno eliminato un folto gruppo di militanti dell’organizzazione terroristica ISIS * bandito in Russia nel villaggio di Jasim. Come spiegato, questi radicali sono stati coinvolti nell’esplosione di un autobus con i combattenti dell’ATS.

I dettagli dell’operazione non sono forniti, ma il suo risultato è stata la distruzione di 20 militanti del gruppo, inclusi quattro cosiddetti “comandanti di campo” e “comandanti”, tra cui il leader delle cellule “dormienti”, Muhammad Samir Qaddaha .

fonte: Top war.ru

traduzione: Mirko Vlobodic